Potreste riscontrare problemi di batteria con Huawei P40 nel corso dei prossimi giorni. Ci sono alcune segnalazioni abbastanza chiare sotto questo punto di vista che dobbiamo prendere in considerazione, perché se da un lato si susseguono le offerte per i potenziali utenti che monitorano le occasioni (l’ultima ve l’ho riportata pochi giorni fa), allo stesso tempo non possiamo certo dimenticarci di coloro che in questi mesi hanno deciso di portarsi subito a casa il dispositivo in questione.

Cosa dice l’assistenza sui problemi di batteria per Huawei P40

Ecco perché oggi 1 settembre voglio portare alla vostra attenzione alcuni feedback relativi ai problemi di batteria che potreste riscontrare con il vostro Huawei P40, considerando il fatto che a detta dell’assistenza ci sono delle procedure da seguite per provare a migliorare la situazione. Come potrete notare qui di seguito, infatti, seguendo un paio di percorsi vi farete un’idea più chiara sullo stato di salute del device, almeno per quanto concerne la delicata questione dell’autonomia:

“Ti consigliamo di andare su Optimizer > Batteria > Ottimizza utilizzo batteria. Il sistema rileva automaticamente le applicazioni a consumo energetico intensivo, che puoi ottimizzare in base alle tue esigenze.Puoi fare anche una Diagnosi Intelligente dall’app Supporto, per ogni errore riscontrato dalla diagnosi sarà disponibile un menu a tendina con la risoluzione autonoma del problema.Se anche in questo modo la situazione non si risolve contattaci al numero 800 191 435 Lunedì – Domenica 8:00-21:00 (eccetto festività)“.

Dunque, i problemi di batteria con questo marchio potrebbero non investire i soli smartphone “vecchi”, ma anche quelli più recenti. Resta da capire se alcune segnalazioni relative a Huawei P40 siano isolate e, soprattutto, se la causa di eventuali cali di prestazione in termini di autonomia siano da imputare a qualche aggiornamento software non perfetto. A voi come vanno le cose in questi giorni?