Tutti coloro che si professano appassionati di videogiochi e sono alla ricerca di nuove offerte Amazon saranno felici di sapere che il colosso dell’eCommerce ha avviato nelle ultime ore tutta una serie di promozioni pensate proprio per l’universo in pixel e poligoni. Si tratta, in particolare, dei nuovi sconti di settembre dedicati ad alcuni dei titoli più acclamati e celebri per PlayStation 4, console di ultima generazione e marchio Sony – che a fine anno lascerà il passo all’attesissima PS5 -, e per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, ammiraglie di casa Nintendo che fanno di flessibilità e portabilità i loro cavalli di battaglia.

I videogame in offerta Amazon sono diversi e per tutti i palati, pronti a rendere il rientro dalle vacanze estive un po’ più dolce per tutto il popolo geek là fuori. E, come dicevamo, lo fanno puntando ad esperienze ludiche assai variegate per entrambe le piattaforme. Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire i saldi migliori per il mese appena iniziato per quanto riguarda il settore videogame. Prima di tutto, è impossibile non segnalare il prezzo di Assassin’s Creed Odyssey, ultima incarnazione della popolare saga “rosso sangue” di Ubisoft: in attesa di Valhalla – in uscita il 17 novembre 2020 -, potete farlo vostro a soli 22,99 euro. Sempre in ambito PS4, abbiamo anche il supereroistico Marvel’s Spider-Man, prezzato a 19,98 euro. Amazon va poi a proporre Dreams a 29,98 euro, lo sparacchino Battlefield 5 a 19 euro, la Limited Edition di The Division 2 a 14,99 euro e Tekken 7 a 18,48 euro.

Le offerte Amazon di settembre 2020 proseguono su PlayStation 4 con Star Wars Battlefront 2 al prezzo scontato di 19,98 euro, affiancato da Need For Speed Heat, proposto invece a 29,98 euro. Spostandoci in territorio di Kyoto, la compagnia di Jeff Bezos propone per Nintendo Switch – e per la sola portatile Nintendo Switch Lite – Mario + Rabbids Kingdom Battle a 23,98 euro. Cosa e dite, avete già scelto quale videogioco regalarvi approfittando delle offerte?