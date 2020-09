Proprio come con Lincoln Rhyme, anche con Law & Order Unità Speciale 20 Italia1 ha deciso di anticipare la messa in onda al lunedì la prossima settimana onde evitare di saltare “il turno” e allungare così la messa in onda. Entrambe le serie sono in dirittura di arrivo in vista del ritorno del palinsesto autunnale che regalerà al pubblico il ritorno di alcuni programmi cult della rete ma, fino ad allora, saremo ancora impelagati tra i mille casi in arrivo per il team.

La serie tornerà in onda nel prime time di oggi, 1 settembre, con soli due episodi ma la prossima settimana, il 7, continuerà la sua corsa verso il finale giocandosi una tripletta che i fan non potranno assolutamente perdersi nonostante l’orario non sia favorevole (la messa in onda si protrarrà quasi fino alle 2). Ma cosa andrà in onda e quali saranno i nuovi casi che ci attendono?

Law & Order Unità Speciale 20 questa sera andrà in onda con gli episodi 17 e 18 dal titolo, rispettivamente, “Scomparsa” e “Blackout” in cui una bambina di sei anni, Bailey, viene ritrovata nel portabagagli di una macchina che era stata rubata ad un ragazzo disturbato, Emerson. A quanto pare il giovane aveva portato la bambina a casa sua per metterla nuda nel suo letto e tenerla stretta ma quando Carisi e Fin perquisiscono la sua casa rinvengono lo scheletro di un bambino sepolto in giardino, a chi appartiene e quale verità si nasconde in quella casa?

Un nuovo appuntamento con Law & Order, ventesima stagione, in seconda serata su #Italia1! ⚖️ Pubblicato da Italia1 su Martedì 1 settembre 2020

Nel secondo episodio in onda oggi, l’avvocato Staines, impegnata in diverse cause contro la polizia, viene violentata al termine di un evento benefico organizzato dalla polizia di New York. Proprio per via dei suoi trascorsi, tema che la sua denuncia cadrà nel vuoto ma Olivia non si tirerà indietro iniziando le sue indagini da Rob Miller, l’avvocato difensore della polizia. Un uomo con molti scheletri nell’armadio ma decisamente scaltro nel mascherare le sue malefatte, come finirà per lui?

Law & Order Unità Speciale 20 tornerà la prossima settimana, il 7 settembre, con ben tre episodi in cui lo psicologo Josh Hensley sta per sposare Lana, quando una donna, Kitty Bennett, interrompe la cerimonia e lo accusa di stupro. Le indagini porteranno a galla delle verità un po’ scomode per Kitty almeno fino all’intervento risolutivo di Lana. Nel secondo episodio la squadra dovrà occuparsi di un rapporto molto intimo tra patrigno e figliastra mentre nel terzo e ultimo, la giovanissima Emilia, studentessa italiana a New York, viene violentata da un tassista e nel corso dell’indagine si scopre che nel suo telefono c’è un video che la ritrae insieme a due uomini maturi, uno dei due è il suo carnefice?