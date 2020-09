Il nuovo singolo di Ligabue è La Ragazza Dei Tuoi Sogni. Come riporta Guida TV, il brano sarà eseguito in anteprima su Rai1 il 10 settembre, dall’Arena Campovolo. Il mini live del rocker di Correggio sarà trasmesso dopo il Tg1 delle 20 e prima di Techetecheté. Il 12 settembre, Ligabue avrebbe dovuto tenere un grande concerto all’Arena Campovolo che è stato rimandato al 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.

La volontà di riportare Ligabue sul palco dell’Arena Campovolo era stata espressa anche dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che aveva parlato di un live senza pubblico da affidare proprio a Ligabue, che avrebbe dovuto esibirsi sullo stesso palco per i 30 anni di carriera. La sua presenza ci sarà, ma senza pubblico e per un solo singolo – inedito – che prenderà il titolo di La Ragazza Dei Tuoi Sogni.

Il brano è slegato dall’ultimo album di inediti che ha rilasciato nel 2019, Start, che ha anticipato con il rilascio di Luci D’America, seguito dal singolo Certe Donne Brillano. L’album è stato portato in tour negli stadi, senza repliche nei palasport. I concerti non erano stati all’altezza delle aspettative in termini di pubblico, soprattutto nella prima parte, per poi concludersi com’è nella tradizione di Ligabue.

Il 2018 è stato l’anno del ritorno dietro la macchina da presa, per dirigere Stefano Accorsi in Made In Italy. L’attore bolognese era stato infatti il protagonista del suo primo film, Radiofreccia, che aveva segnato il suo debutto alla regia. La prima del film è stata rimandata di qualche mese, poiché Ligabue ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico alle corde vocali che ha superato completamente e in breve tempo.

Il concerto che avrebbe dovuto tenere a Campovolo è stato rimandato al 2021 e ci sarà quindi nuova musica. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.