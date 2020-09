Il nuovo album di Liam Gallagher è in programma per il 2021. A specificarlo è l’ex Oasis, in una delle risposte date ai fan curiosi che spesso chiedono conto dei prossimi progetti musicali. Non ci sarà una prova sulla lunga distanza entro il 2020, ma per la fine dell’anno è atteso un nuovo singolo con il quale l’artista spezzerà l’attesa.

L’artista è quindi pronto a dare un seguito a Why Me? Why Not. che è stato il secondo della sua carriera da solista dopo As You Are, con il quale ha ottenuto un ottimo successo. Dopo il terzo album, dovrebbe aprirsi un lungo periodo di pausa che l’artista non ha ancora confermato in via ufficiale.

Nel 2021, Liam Gallagher sarà ancora in Italia per il recupero della data rimandata dal 2020 e annullata a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. I biglietti per il concerto sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L’artista sarà headliner anche dei Festival di Leeds e Reading, per i quali si è detto entusiasta.

A maggio del 2021, Liam Gallagher sarà invece impegnato in una serie di concerti gratuiti che terrà a Londra per sostenere gli operatori sanitari, impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Gli ultimi anni della carriera di Liam Gallagher si sono anche caratterizzati per i continui battibecchi con il fratello Noel, con il quale ha concluso il progetto degli Oasis in una maniera piuttosto turbolenta. Per il momento, non ci sono speranze di reunion, anche se la richiesta dei fan e il loro desiderio sarebbe questo da lungo tempo. Il muro più invalicabile è sollevato da Noel, che ha sempre sottolineato quanto un ritorno del gruppo sia impraticabile, per le profonde incompatibilità di carattere tra i due fratelli. Nei mesi scorsi, c’era stata qualche flebile possibilità di reunion, poi disattesa dal rilascio di una vecchia demo degli Oasis pubblicata da Noel.