Mentre il primo episodio rimane ancora inedito in Italia, il finale de Il Commissario Claudius Zorn sarà riproposto oggi, 1 settembre, su Top Crime, per la gioia dei fedelissimi. La serie tedesca è andata in onda anche su Canale5 salvo poi subire uno stop a causa dei bassi ascolti e una retrocessione proprio sulla rete secondaria del Biscione che ha mandato in onda gli ultimi “episodi” proprio all’inizio di questo complicato 2020.

Per la gioia dei fan della serie e de Il Commissario Claudius Zorn proprio questa sera, a partire dalle 21.10, sarà possibile seguire nuovamente il gran finale in cui fatti straordinari che avvengono con una inquietante simultaneità, condurranno il nostro protagonista e Schröder sulle tracce di un traffico di droghe sintetiche gestite dall’insospettabile moglie di un disabile mentale.

Intanto Malina, giunta ormai alle soglie del parto e stanca dell’estenuante rapporto che porta avanti con Zorn fatto di continui tira e molla, prende la decisione di lasciarlo e di vivere la fine della sua gravidanza e la nascita del suo bambino da sola. Messo alle strette, il commissario sembrerà pronto a prendere un’importante decisione, quale?

Schroder aveva deciso di lasciare la polizia per stare vicino alla madre che si trova in una casa di riposo e questo aveva mandato in crisi Zorn fino a quando una serie di morti sospette non hanno rimesso insieme la coppia. I fan li ritroveranno insieme anche questa sera nel finale dal titolo “La donna di paglia” in cui li attende proprio una caccia ai trafficanti di droghe sintetiche che, a quanto pare, sono in mano ad un’insospettabile moglie di un disabile mentale. Cosa succederà alla coppia di “eroi”?

Ecco il promo italiano del finale de Il Commissario Zorn in onda oggi:

Fatti straordinari che avvengono con una inquietante simultaneità. Oggi, in prima serata su #TopCrime, non perdere “Il commissario Claudius Zorn – La donna di paglia”. Pubblicato da Top Crime su Martedì 1 settembre 2020

La serie ispirata ai romanzi di romanzi di Stephan Ludwig è destinata a fermarsi qui visto che il finale in onda questa sera in Patria ha già lasciato tutti con il fiato sospeso ormai tre anni fa senza l’accenno di un possibile ritorno. Da martedì prossimo, l’8 settembre, sarà Chicago PD 6 a prendere il posto del Commissario.