Con un salto nel passato Fedez festeggia l’anniversario di matrimonio con Chiara Ferragni e nelle stories offre un memorabilia ai suoi fan. Era l’1 settembre 2018 quando i futuri Ferragnez pronunciarono il sì a Noto, in una cerimonia ad alto potenziale social e di fronte al piccolo Leone.

Oggi, come allora, il rapper e l’influencer sono tra i personaggi più cliccati e più noti dei social italiani. La loro storia d’amore è continuamente documentata sui rispettivi profili Instagram. Nelle ultime ore, infatti, Fedez ha rilanciato nelle stories il video in cui faceva la sua promessa alla futura moglie. Non nasconde la commozione, Fedez, quando riascolta quelle parole e anche in quell’occasione il rapper non era stato capace a trattenere le lacrime.

Tra un video in cui mostra il prelievo del tampone e il rientro dalle ferie in Sardegna, Fedez festeggia l’anniversario di matrimonio postando anche gli scatti più belli di quell’evento. Ricordiamo, inoltre, che il rapper chiese a Chiara Ferragni di sposarlo durante una data del tour Comunisti Col Rolex che portava sui palchi insieme a J-Ax.

Quest’anno Federico Lucia ha ripreso a fare musica e dopo qualche singolo di successo – specialmente Bimbi Per Strada – negli ultimi giorni, per rispondere a un fan che gli chiedeva notizie in merito, ha annunciato che il 2020 sarà un anno prolifico in termini di produzione. Il rapper, infatti, durante la vacanza in Sardegna è stato in uno studio di registrazione di Cagliari per registrare un nuovo brano.

Per via della loro vacanza nell’isola i Ferragnez si sono anche sottoposti al tampone rinofaringeo per verificare eventuali contagi da SARS-CoV-2. Oggi ripartono, e inaugurano l’arrivo di settembre ricordando il loro giorno più felice.

Con un video di quel giorno Fedez festeggia l’anniversario di matrimonio con Chiara Ferragni e scrive: “Ogni volta piango”, in sovrimpressione sul video della promessa.