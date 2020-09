Lasciati alle spalle i malumori per il contestato finale de Il Trono di Spade, David Benioff e D.B. Weiss sono pronti per un nuovo, ambizioso progetto, questa volta in casa Netflix. Si tratta dell’adattamento televisivo de Il Problema dei Tre Corpi, trilogia fantascientifica firmata dall’acclamato autore cinese Liu Cixin e incentrata sulla storia del primo contatto tra l’umanità e gli alieni. Benioff e Weiss – impegnati anche nella produzione della dramedy Netflix The Chair, con Sandra Oh – svilupperanno la serie insieme ad Alexander Woo, produttore di The Terror: Infamy e True Blood.

Secondo quanto indicato dalla sinossi, Il Problema dei Tre Corpi si svolge nella Cina della Rivoluzione culturale e racconta di un progetto militare segreto messo a punto per contattare delle intelligenze aliene inviando segnali nello spazio. Questi segnali vengono però captati dal pianeta Trisolaris, unico superstite di un sistema orbitante attorno a tre soli e dominato da forze gravitazionali caotiche e imprevedibili, responsabili della scomparsa di undici mondi.

È questo che gli scienziati chiamano il problema dei tre corpi, e che condanna a un’inevitabile scomparsa anche gli abitanti di Trisolaris. A meno che non trovino un’alternativa, un luogo abitabile come la Terra; così dopo averne captato i segnali, i trisolariani iniziano a pianificare un’invasione del pianeta azzurro. I terrestri, consapevoli della minaccia aliena, si dividono invece sull’approccio da adottare: combattere gli invasori o aiutarli a far piazza pulita di un mondo irrimediabilmente corrotto?

Nutro grande rispetto e fiducia nei confronti del team creativo che collabora per adattare Il problema dei tre corpi per il pubblico televisivo, ha dichiarato l’autore Liu Cixin, coinvolto nel progetto anche come consulente. Il mio obiettivo è raccontare una storia che trascende il tempo e i confini tra nazioni, culture ed etnie, obbligandoci a considerare il destino dell’umanità come un bene comune. In quanto autore, sono onorato che questa nuova forma di fantascienza raccolga sempre più appassionati in tutto il mondo e non vedo l’ora che questa storia venga proposta ai fan nuovi ed esistenti su Netflix.

Per David Benioff e D.B. Weiss la trilogia di Liu Cixin rappresenta la serie fantascientifica più ambiziosa che abbiamo mai letto: trasporta i lettori dagli anni Sessanta fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro puntino blu fino ai margini più lontani dell’universo. Non vediamo l’ora di passare i prossimi anni a raccontare questa storia epica al pubblico di tutto il mondo.

È un privilegio adattare uno dei più grandi capolavori fantascientifici cinesi. La trilogia Il problema dei tre corpi mette insieme tanti aspetti che amo: personaggi complessi e sfaccettati e interessi esistenziali, il tutto raccontato sotto forma di elegante allegoria profondamente umana. Sono felicissimo di avviare la mia collaborazione con Netflix al fianco di questo abile team creativo, ha aggiunto lo sceneggiatore e produttore esecutivo Alexander Woo.

A confermare l’ambizione del progetto è infine Peter Friedlander, VP Original Series Netflix, il quale ha ammesso che la prima lettura della trilogia Il problema dei tre corpi ha stravolto completamente il significato che aveva per me la fantascienza. Questa storia era singolare, speciale ed estremamente realistica. Sono stato attratto dal concetto di vulnerabilità di tutti gli esseri umani rispetto alla stessa minaccia esterna, che da una parte li divide e dall’altra li unisce, una potente parabola dei nostri tempi.

David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo vantano una vasta esperienza nella realizzazione di saghe ambiziose a cavallo del tempo e dello spazio. Fin dal principio mi è stato chiaro che sarebbero stati fieri sostenitori del materiale originale. In quanto fan sfegatati del libro è stato particolarmente significativo per tutti noi avere il supporto di Liu Cixin, che è riuscito a creare questo grande universo. Abbiamo tutti un obiettivo in comune: rendere omaggio a questa storia incredibile e trasportare le persone coinvolte in un’avventura indimenticabile, ha concluso.