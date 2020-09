01 Distribution, la casa di distribuzione cinematografica italiana legata a Rai Cinema, ha appena diffuso un nuovo poster dedicato a Diabolik, il nuovo film diretto dai Manetti bros. Nell’immagine troviamo Luca Marinelli nei panni del protagonista.

La produzione sta svelando pochi dettagli per volta, preservando quell’alone di mistero intorno al personaggio creato da Angela e Luciana Giussani. Alcune settimane fa, era stata pubblicata un’immagine in cui era presente il protagonista mascherato mentre sbucava da un tombino, pochi giorni dopo la sinossi e oggi invece la foto del volto del protagonista coperto quasi totalmente dall’iconica maschera.

Ricordiamo che Diabolik sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 31 dicembre. Dietro la macchina da presa troviamo Antonio e Marco Manetti (produttori de Il Mostro Della Cripta), due fratelli cineasti conosciuti soprattutto per Ammore E Malavita, Song’E Napule e Paura. Le riprese del nuovo progetto si sono svolte a Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste.

Il lungometraggio, ambientato negli anni ’60 a Clerville (località inventata), racconta l’incontro tra lo scaltro Diabolik e la bellissima Eva (interpretata da Miriam Leone). Un misterioso criminale incappucciato riesce sempre a completare alcuni furti per poi fuggire a bordo della Jaguar E-type. Diabolik decide di derubare l’affascinante ereditiera Lady Kant, che sta per arrivare in città con un prezioso diamante rosa. Il furfante rimane però colpito dalla bellezza della ricca ereditiera. L’ispettore Ginko potrebbe nel frattempo aver pianificato un modo per arrestare Diabolik: ci riuscirà?

Luca Marinelli e Miriam Leone.

Il nutrito cast è composto da Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (Ginko), Antonio Scarpa (Agente Dalton), Lorenzo Pedrotti (Ettore), Guglielmo Favilla (Agente Florian) e molti altri. In attesa del trailer ufficiale, è stato riconfermato che il film uscirà, salvo eventuali ritardi, il 31 dicembre 2020.