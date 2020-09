Bisogna fare attenzione ai problemi Fastweb di oggi 1 settembre, soprattutto nel caso in cui sia fondamentale il 4G per voi. Dopo quelli portati alla vostra attenzione alcune settimane fa, infatti, questo martedì sta avvenendo qualcosa di strano, se non altro perché le segnalazioni raccolte fino a questo momento non mi inducono a parlarvi di down. Tuttavia, il fatto che da diverse ore siano costanti, richiede quantomeno che i tecnici si concentrino sul disservizio.

A cosa sono dovuti i problemi Fastweb di oggi 1 settembre con il 4G?

Allo stato attuale dei fatti, osservando anche i dati forniti in tempo reale da Down Detector a proposito dei problemi Fastweb, si fa molta fatica ad inquadrare al meglio la natura del disservizio. Come se non bastasse, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore. L’esperienza, però, mi suggerisce almeno due cose. Da un lato è altamente probabile che l’anomalia sia geolocalizzata, ragion per cui le segnalazioni sono ancora di numero tutto sommato contenuto oggi 1 settembre.

Allo stesso tempo, come accennato, ci si lamenta soprattutto della connessione 4G. Questo cosa vuol dire? In tanti neppure si saranno accorti dei problemi Fastweb in corso, o perché sotto copertura di rete WiFi, o più semplicemente perché con il 3G non stanno notando particolari differenze in termini di performance. Come sempre avviene in queste circostanze, chiedo ai nostri lettori di commentare l’articolo di oggi qualora abbiano ulteriori informazioni sui problemi menzionati, tramite esperienza diretta maturata sul campo.

Aggiornamento ore 16:18. Le segnalazioni sui problemi Fastweb continuano. I livelli sono ancora contenuti, ma resta la costante di cui vi parlavo prima. C’è ancora grande incertezza sui dettagli inerente questo malfunzionamento oggi.