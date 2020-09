Tutto è pronto per il ritorno su Sky Uno di Bruno Barbieri e 4 Hotel. La nuova edizione del programma prenderà il via proprio oggi, 1 settembre, su Sky Uno lanciando così una nuova sfida tra gli albergatori italiani sotto la guida dello chef presto di nuovo sulla poltrona di giudice di Masterchef Italia. L’appuntamento è fissato ogni martedì, a partire da oggi, su Sky e NOW TV, per andare alla ricerca delle strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano.

La nuova edizione di 4 Hotel al via oggi toccherà Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo per un totale di otto puntate ma la produzione ci ha tenuto a precisare che tutte le puntate sono state registrate prima del lockdown e dell’entrata in vigore delle norme anti Covid 19. La prima puntata porterà Bruno Barbieri proprio in Versilia, tra Forte dei Marmi, Camaiore e Viareggio, a cacciare del migliore hotel e dei servizi che tanta gola faranno a milioni di turisti soprattutto in estate.

Bruno Barbieri e 4 Hotel partiranno dalla sfida tra Francesco, titolare dell’Hotel Esplanade di Viareggio; Giovanni, titolare dell’Hotel Bijou di Forte dei Marmi; Letizia, proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi, nell’entroterra di Camaiore; e Massimo, proprietario e gestore di Villa La Bianca, a Camaiore.

In questo ciclo di episodi, otto nuove puntate durante le quali gli hotel in gara si contenderanno il titolo finale puntando tutto sull’accoglienza, i servizi e i prezzi cercando di convincere i propri concorrenti e, soprattutto, l’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri. A disposizione dei concorrenti ci saranno una giorno e una notte in cui dovranno mettere in campo tutta l’abilità e la sapienza possibile per non cadere in banali errori e perdere tutto. Novità di questa edizione il cliente maleducato, che metterà alla prova la pazienza degli albergatori.

Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore mentre dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro usando un voto da 0 a 10 proprio nelle 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. Alla fine toccherà proprio a Bruno Barbieri, con i suoi voti, confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

Ecco i quattro alberghi protagonisti della prima puntata dell’1 settembre:

Francesco, titolare dell’Hotel Esplanade di Viareggio, pistoiese doc dal sorriso e dalla parlantina toscana ha lasciato l’edilizia per occuparsi dell’hotel che gestisce insieme ad altri tre soci. L’hotel è gestito dalla famiglia di Francesco sin dagli anni ’80, quando il papà Piero ne acquistò la proprietà ristrutturandolo interamente. La struttura si trova sulla passeggiata principale di Viareggio, a pochi metri dal mare e dispone sia di camere che di mini appartamenti gestiti come residence.

Giovanni, titolare dell’Hotel Bijou di Forte dei Marmi, lavora nel settore alberghiero dal 1974. Il suo alberto si trova a 700 metri dal mare e la gestione è condivisa con la moglie Marisa che ricopre il ruolo di direttrice. La struttura ha uno stile moderno con colori freschi “provenzali” e il loro cagnolino fa da mascotte.

Letizia è, insieme al marito, proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi, nell’entroterra di Camaiore, immersa nel verde delle alpi Apuane. Si tratta di un’antica dimora storica lucchese del 1700 situata all’interno di un borgo storico con tanto di giardino privato con parco all’inglese con piscina.

Massimo è il proprietario e gestore di Villa La Bianca, a Camaiore. Il relais, situato tra le campagne di Camaiore, è una villa signorile del 1500 diventata poi un frantoio con il molino e l’acquedotto, poi un opificio con l’aggiunta di una dimora signorile e una ciminiera; solo nei primi anni del ‘900 viene acquistata dalla famiglia Garboli che la trasforma in una casa privata.