Sta per arrivare una svolta epocale nel mondo Pokémon GO, visto che a partire dal mese di ottobre diversi device Huawei, iPhone, Samsung Galaxy ed ASUS non saranno più compatibili con il popolare gioco Niantic. Si tratta di una scelta che accomuna diversi produttori di giochi per mobile, anche se in questo caso i paletti sono più stringenti. Ecco perché, dopo le novità riportate a fine luglio sul nostro magazine, occorre un nuovo approfondimento con cui diventa possibile fare chiarezza sulla vicenda.

Quali iPhone, Samsung, Huawei ed ASUS non saranno più compatibili con Pokémon GO

Nello specifico, con Apple vedremo esclusi dal discorso i dispositivi con iOS 10 e iOS 11, ai quali dovremo aggiungere anche iPhone 5s e iPhone 6 per memoria RAM insufficiente. Tuttavia, la vera sforbiciata ci sarà con Android, visto ché Pokémon GO risulterà incompatibile anche coi dispositivi aggiornati ad Android Lollipop 5.0. In questo caso, dunque, dovremo menzionare tanto per cominciare i vari Sony Xperia M4 Aqua, Micromax Canvas Knight 2 4G E471, LG G4 Stylus, Karbonn Aura 1, Xolo Black, HiSense U972, LG K10, ZTE Blade A570, Sharp Aquos Crystal X, Wiko Rainbow Lite e Ramos MOS1.

Questo, tanto per cominciare con device sulla carta “secondari”. Tuttavia, come accennato, il discorso andrà ad includere anche produttori più popolari secondo le notizie apprese su Twitter, se pensiamo che Pokémon GO diventerà incompatibile per gli utenti con Asus ZenFone Max (2016), Samsung Galaxy E5, LG G4 Stylus, Alcatel OneTouch Pop 2, Sony Xperia M5, HTC One E9+, HTC J Butterfly, Siswoo C50, TCL Idol 3, Asus ZenFone 2 ZE550ML, Lenovo K920 Vibe Z2 Pro, Lenovo Vibe Z2 Pro K920, HTC One E9, HTC One E9+, Ecoo E04 lite, Samsung Galaxy S5 Plus, Huawei MediaPad Honor X2, Huawei Y635, ZTE Blade S6 e Motorola Moto E (2nd Gen).

A chiudere il discorso, poi, troviamo prodotti come Elephone P7000, ZTE Blade S6 Plus, Elephone G2, Samsung Galaxy S5, Ulefone Be Pro, Elephone P6000, BQ Aquaris E5, LG G2, LG G Pro 2, Huawei MediaPad Honor X2, ZTE Blade D6, Wiko Rainbow Lite, Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7), BQ Aquaris M4.5, Wiko Rainbow Up, Huawei Honor 7, LG G4 Stylus, LeEco (LeTV) Le1 X600, Huawei MediaPad Honor X2, BQ Aquaris M4.5, LeEco (LeTV) Le Max X900, Sony Xperia M4 Aqua, LG G4c, Tengda N9200 e VKworld VK2015. Insomma, un’autentica sforbiciata quella pensata da Niantic ad ottobre 2020 con Pokémon GO.