Vasco Rossi si esprime sull’uso delle mascherine, tornato obbligatorio dopo l’incremento dei contagi verificatosi nelle ultime settimane. Il suo motto è quello di “Arrivare vivi, sani e lucidi al 2021”, anno in cui si terranno i concerti che ha rimandato a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il Kom ha voluto spiegare anche quale sia il suo concetto di libertà, nel rispetto massimo delle regole.

Intervenuto sui suoi canali social, Vasco Rossi ha accompagnato la sua riflessione con una serie di hashtag, con i quali ha richiamato l’argomento del Covid-19. Il Kom ha specificato che, nella sua idea di libertà, c’è il rispetto del prossimo, senza occuparsi unicamente dei propri interessi. Secondo il rocker di Zocca è necessario stabilire dei limiti:

Nei giorni scorsi, Vasco Rossi era intervenuto per attaccare i negazionisti del virus, commentando pesante la scelta di non rispettare le regole imposte per il contenimento del contagio che consentono di scongiurare l’ipotesi di ammalarsi. Il Kom aveva detto: “Fottevi negazionisti, terrapiattisti del ca**o“.

In queste settimane di riposo, Vasco Rossi ha trascorso alcune settimane a Zocca, dove ha incontrato i fan che si sono presentati tutti muniti di mascherina. Non sono mancati i selfie e gli autografi, sempre mantenendo la distanza di sicurezza imposta dalle regole anti-Covid.

I concerti di Vasco Rossi sono stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus, con tutte le date che sono state annunciate per la prossima stagione. Gli ultimi biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti canali di vendita abilitati. Coloro che hanno deciso di non partecipare agli eventi, hanno potuto richiedere il rimborso tramite voucher.