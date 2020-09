“Per ogni generazione c’è una prescelta che si erge contro i vampiri, i demoni, e le forze del male. Lei è la cacciatrice.” Un intro che ormai è storia, e che potrete riascoltare con l’arrivo di Buffy su Prime Video. Dal 1° settembre, la piattaforma di Amazon accoglie tutte le sette stagioni dell’ammazzavampiri più famosa del piccolo schermo, dando l’occasione ai fan di lunga data di darsi all’ennesimo rewatch, ma anche di dare il benvenuto ai nuovi che per la prima volta si affacciano al mondo creato dal geniale Joss Whedon dal 1997 al 2003.

La trama della serie tv è nota a tutti: Buffy Summers (interpretata da Sarah Michelle Gellar) è una sedicenne con una doppia vita. Di giorno è una studentessa, di notte combatte contro le forze del Male che hanno deciso di fare di Sunnydale (la fittizia città in cui sono ambientate le vicende) la propria dimora. Per entrare nel vivo della mitologia della serie tv, diventata un cult indiscutibile, in grado di influenzare ancora oggi, ecco la lista dei 10 episodi da guardare assolutamente.

Benvenuti al college (episodio 1×01)

Non si può non iniziare con l’episodio pilota in cui conosciamo l’eroina protagonista. Una riluttante Buffy si trasferisce insieme a sua madre da Los Angeles a Sunnydale, dopo un “piccolo” incidente accaduto nella sua vecchia scuola (ha dato fuoco alla palestra combattendo contro un vampiro). Nuova scuola, stessi problemi. Sunnydale brulica di vampiri, ma stavolta Buffy non è da sola nella sua lotta contro il male. Conosciamo quindi quelli che diventeranno i suoi migliori amici e alleati, nonché la Scooby gang: la timida nerd Willow e Xander, che si prende subito una cotta per la cacciatrice. C’è poi Rupert Giles, bibliotecario della scuola nonché Osservatore incaricato di addestrare Buffy.

L’angelo custode (1×07)

Figura imperscrutabile fin dalla sua prima apparizione, l’episodio fornisce un identikit al personaggio di Angel, vampiro con l’anima il cui destino si lega a quello della Cacciatrice. Dopo diverse apparizioni, il personaggio interpretato da David Boreanaz, entra a far parte del cast fisso nella seconda e terza stagione, svelando nuovi retroscena e ambiguità di una figura che ha tanto da raccontare (un esempio è l’episodio 2×14, Un attimo di felicità ma anche Espiazioni, episodio 3×10). Angel diventerà poi il protagonista di una serie tutta sua.

La profezia (1×12)

Episodio che chiude la prima stagione, ma inizialmente concepito come finale di serie, La profezia inscena anche la prima morte di Buffy (la seconda volta avverrà ne Il dono, episodio 5×22). È un atto conclusivo in cui la protagonista finalmente accetta il suo destino, uscendone vittoriosa.

L’inizio della storia (2×21 e 2×22)

Il doppio finale di stagione ci porta indietro nel tempo di qualche anno, in cui assistiamo a una Buffy quindicenne che abbraccia il suo destino di Prescelta. Nell’ombra, si muove Angel, già dannato e alla ricerca di uno scopo nella sua “nuova” vita: quello di proteggere Buffy. L’episodio segna anche un punto di svolta nella narrazione: Joyce, madre della protagonista, scopre l’attività “vampiresca” della figlia. Inoltre Willow, che aveva iniziato a studiare magia, compie il suo primo incantesimo.

Il desiderio (3×09)

Episodio caratteristico che incentra la sua trama sul classico “What if…” Cordelia, delusa dal tradimento di Xander, esprime inconsapevolmente un desiderio al demone della vendetta Anyanka (Anya nella sua forma umana, un personaggio che diventerà tra i più amati della serie) che la catapulta in un mondo in cui Buffy non è mai arrivata a Sunnydale.

La sfida (3×21 + 3×22)

Il doppio finale della terza stagione è memorabile per una sequenza onirica molto simbolica. Buffy e Faith, amiche/rivali cacciatrici stanno facendo il letto in preparazione di un evento futuro; l’orologio segna esattamente le 7:30 e indica i 730 giorni alla seconda morte di Buffy. Inoltre, nella seconda parte del finale, David Boreanaz (Angel) e Charisma Carpenter (Cordelia) escono dal cast per traslocare nello spin-off Angel.

Sonni agitati (4×22)

Dopo una stagione, diciamo, di passaggio, il quarto capitolo si conclude con un episodio onirico in cui la Prima Cacciatrice tenta di uccidere Buffy, Willow, Xander e Giles nei loro sogni. Il finale chiude con una frase emblematica che porterà la nostra eroina a indagare sull’origine del suo potere, tematica esplorata nel corso della quinta stagione.

Casa dolce casa (5×05)

Buffy ha una sorella minore, Dawn, mai menzionata prima. Appare all’improvviso all’inizio della quinta stagione e tutti sembrano comportarsi come se fosse sempre esistita. Oppure no? L’episodio in questione svela il mistero intorno a Dawn Summers, aprendo una delle storyline più interessanti della serie.

La cotta (5×14)

Spike, nemico giurato di Buffy, si scopre innamorato di Buffy. Una rivelazione che cambierà per sempre il loro rapporto, dando vita anche a diversi stravolgimenti all’interno della Scooby gang.

Il dono (5×22)

Centesimo episodio di Buffy, quello che culmina con la sua morte. È un cerchio che si chiude: finalmente la protagonista, non più adolescente ma ormai adulta, scopre qual è la sua missione, cosa vuol dire essere Cacciatrice, e il peso di tale responsabilità.

La lista di episodi poteva essere molto più lunga, ma non vogliamo rovinare ulteriormente la sorpresa a chi intende guardare Buffy su Prime Video per la prima volta.