Fa rima con Snapdragon 732G l’ultima attesa novità messa sul piatto da Qualcomm, azienda leader nella realizzazione di sistemi operativi pensati espressamente per i dispositivi mobile. Come già ventilato più volte nel corso del’estate, la compagnia è allora andata a presentare in via ufficiale il suo prossimo SoC finalizzato a migliorare le prestazioni degli smartphone di fascia medio alta. Un SoC che, come si prospettava, punterà forte soprattutto sul gaming in mobilità, stuzzicando i palati di quanti vorrebbero godersi i titoli e le app del momento su un device potente e sufficientemente prestante per farli “girare” al meglio.

L’intento di Qualcomm con lo Snapdragon 732G – che va a proporsi come vero e proprio erede del precedente Snapdragon 730G annunciato nel mese di aprile dello scorso anno – è d’altronde cristallino già nel comunicato istituzionale scritto per la diffusione mezzo stampa da POCO, primo brand che utilizzerà il nuovo SoC nel suo prossimo dispositivo. E che va così a recitare:

Siamo estremamente entusiasti del prossimo smartphone POCO e della nostra collaborazione con Qualcomm Technologies che ci ha consentito di creare il primo dispositivo sul mercato con l’ultima piattaforma mobile Snapdragon 732G. Crediamo che lo smartphone sarà un nuovo benchmark nella fascia media, ridefinendo completamente il rapporto tra il prezzo di un telefono e le sue capacità. Sam Jiang, POCO Global

Entrando più nello specifico, il nuovo Snapdragon 732G include CPU Qualcomm Kyro 470 con velocità di clock fino a 2,3 GHz e GPU Qualcomm Adreno 618, con performance grafiche rinnovate. A queste caratteristiche, si aggiungono il modem Snapdragon X15 LTE, il supporto alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Elite Gaming e la quarta generazione del Qualcomm AI Engine, che promette di ottimizzare la gestione della batteria e di migliorare le prestazioni legate all’intelligenza artificiale. Come dicevamo, andrà a debuttare con uno smartphone POCO: a quanto pare dovrebbe trattarsi di POCO X3, che dovrebbe essere proposto ad esperti e consumatori i primi di settembre.