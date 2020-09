Avere accesso al catalogo di Netflix gratis non è più possibile da quando la prova gratuita di 30 giorni è stata abolita, ma lo streamer ha comunque previsto la possibilità di guardare una limitata selezione di film e serie tv originali in modo completamente gratuito.

Come guardare alcuni contenuti di Netflix gratis

La nuova iniziativa che consente di vedere alcuni titoli di Netflix gratis è rivolta agli utenti di tutti i 190 Paesi in cui il servizio è disponibile e non prevede la sottoscrizione di abbonamento né la creazione di un account.

Semplicemente, per guardare i film e le serie messe a disposizione da Netflix gratis, è sufficiente collegarsi al nuovo sito “Watch Free” dello streamer, disponibile gratuitamente in tutto il mondo. L’unica limitazione riguarda i device che possono riprodurre i contenuti gratuiti: i titoli resi accessibili da Netflix gratis possono essere visualizzati solo sul web tramite un computer o un dispositivo Android (i browser Apple iOS non sono supportati).

Quali titoli Netflix gratis sono disponibili online

Per quanto riguarda le serie tv, è possibile guardare su Netflix gratis solo il primo episodio di alcuni dei titoli più popolari, come Stranger Things, Elite, Grace And Frankie e When They See Us, documentari e docureality, film come Bird Box, I Due Papi e Murder Mistery o il film d’animazione della Dreamworks Baby Boss: Di Nuovo in Affari. Un modo per attirare nuovi clienti fornendo loro un assaggio di ciò che li attende sulla piattaforma in caso di abbonamento.

L’iniziativa per accedere a Netflix gratis

Ciascun contenuto reso disponibile sul nuovo sito di Netflix gratis è infatti preceduto da un promo che mette in evidenza alcuni dei maggiori successi della programmazione originale della piattaforma, con l’invito a registrare il proprio account per accedere all’offerta completa. La nuova iniziativa sostituisce quella che ha caratterizzato il lancio di Netflix, con un periodo di prova di 30 giorni che consentiva di creare un account gratuitamente per il primo mese. L’opzione è stata abolita nella primavera 2019 e non è stata più ripristinata. Ora Netflix prova a conquistare nuovi abbonati selezionando titoli specifici, che potranno cambiare nel corso del tempo, per convincere nuovi potenziali clienti a sottoscrivere l’abbonamento.

Un antipasto di Netflix gratis

L’accesso ad un piccolo numero di contenuti di Netflix gratis arriva sulla scia dell’accresciuta competitività tra i giganti dello streaming nell’ultimo anno e nello specifico nel periodo della quarantena: con l’arrivo di Apple+ prima e di Disney+ poi, e in Italia il progressivo ampliamento del catalogo di RaiPlay, Netflix gioca la carta del “campione” dell’offerta in regalo – variabile di volta in volta – per provare a sottrarre clienti ai competitor più prossimi. Lo scorso aprile Netflix aveva già reso disponibile una selezione di 10 film, serie e documentari pensati come risorse utili per gli insegnanti e gli studenti costretti alla didattica a distanza dall’emergenza Coronavirus.