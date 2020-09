L’Ora della Verità lascia tutti con il fiato sospeso, almeno quella parte di pubblico che non si è detta annoiata da una serie che sembra un po’ “una variazione sul tema” di cose già trite e ritrite e che non ha permesso alla serie di portare a casa buoni ascolti. Ottima la fotografia, incantevole la location e, salvo qualche errore, anche la colonna sonora, il popolo dei social però ieri sera si è diviso tra la voglia di capire cosa è successo ai protagonisti della serie e chi, invece, ha apprezzato poco il contenuto.

L’Ora della Verità ha portato il pubblico di Canale5 in Corsica pronti a seguire le tracce di Clotilde di ritorno nella sua città per aiutare la figlia in vacanza dai nonni e ritrovandosi così ad affrontare quello che è successo anni prima nel terribile incidente in cui erano morti la madre, il padre e il fratello. Antichi ricordi tornano alla mente avvolti ancora nel mistero fino a quando qualcuno non le lascia credere che la madre sia ancora viva, sarà davvero così?

Ai primi tre episodi de L’Ora della Verità in onda ieri sera si susseguiranno quelli di oggi, 31 agosto, sempre nel prime time di Canale5 in cui Valentine, durante un’arrampicata, cade in mare, e viene salvata da Orsu, uno strano personaggio dell’isola. Ben presto si scopre che non si è trattato di un incidente: l’imbracatura di Valentine era stata manomessa e qualcuno ha tentato di ucciderla. Clotilde ritrova una collana appartenuta alla madre, comparsa improvvisamente a casa sua e così inizia la sua indagine partendo da fotografie che ritraggono la madre nel 1994 con indosso quella collana.

Su #Canale5 in prima serata l'esordio della serie #LOraDellaVerità segna il 12% di share sul pubblico femminile

Su @rete4 in access prime-time ottimi ascolti per @StaseraItalia weekend: oltre 1.300.000 spettatori e il 6.6% di share#AscoltiTv https://t.co/PkljxIOq6O — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) August 31, 2020

Palma è ancora viva ed è tenuta segregata; grazie all’aiuto di Orsu riesce a mandare dei messaggi alla figlia per farle sapere che è viva mentre Jakob Schreiber chiama Clotilde per informarla che ha trovato una foto che potrebbe rivelare un segreto. Quando la donna si reca da lui non lo trova, e tutte le foto sono sparite ma il figlio Mika la tranquillizza dicendole che capita spesso che sparisca senza avvisare.

Nell’ultimo episodio della serata de L’Ora della Verità, Cassanu, a seguito di un malore, viene trasportato in ospedale e Clotilde rimane al suo capezzale mentre Ste’phane assiste all’apertura della bara di Palma. Solo l’esame del DNA potrà stabilire se il corpo sia proprio il suo. Venticinque anni prima, Palma aveva avuto un duro scontro con Salomè, dopo che quest’ultima aveva minacciato di ucciderla, se non avesse rinunciato a Paul.