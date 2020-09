Il momento topico è arrivato e mentre negli Usa non si capisce ancora bene quando si tornerà sul set dei nuovi episodi, questa sera su Premium Action i fan avranno modo di gustare il finale di Legends of Tomorrow 5. La stagione iniziata con il maxi crossover che ha chiuso il cerchio intorno al personaggio di Stephen Amell (Arrow), sta per volgere al termine anche in Italia e proprio questa sera, intorno alle 21.10, andrà in scena con il suo episodio finale in cui succederà davvero di tutto e, in particolare, saranno gettate le basi per il futuro della serie e la sua, già annunciata, sesta stagione.

L’episodio in programma questa sera sarà il numero 15 di Legends of Tomorrow 5 in cui le Leggende dovranno chiudere i conti con le Moire mentre metà squadra è impegnata a cercare la Waverider e l’altra è alla ricerca del Telaio.

ATTENZIONE SPOILER!

Il finale della quinta stagione della serie chiuderà i battenti proprio intorno ad uno dei personaggi più amati ovvero Sara Lance che finirà nelle mani degli alieni, quelli che faranno da antagonisti negli episodi della sesta stagione. A rivelarlo è stato lo stesso showrunner della serie, Phil Klemmer, che ha spiegato: “Stiamo solo cercando di alleggerirci con qualcosa di divertente e viscerale. La cosa bella degli extraterrestri è che quando li realizzi non devi trascorrere metà episodio a conoscere le creature.. tutti sanno di cosa si tratta. Tale scorciatoia consente di dedicare più tempo a esplorare le dinamiche dei tuoi veri protagonisti”.

Ecco il promo del finale della quinta stagione della serie:

Insieme al rapimento di Sara Lance i fan dovranno fare i conti con un doppio addio ovvero quello di Zari che, capito che la sua presenza stava lentamente uccidendo suo fratello, ha deciso di tornare nel totem, e quella di Charlie che ha deciso di restare negli anni’70 permettendo a Maisie Richardson-Sellers di lasciare la serie. La sesta stagione di Legends of Tomorrow ripartirà proprio dal finale di questa sera e dai dominatori che saranno presentati nel primo episodio e che poi entreranno di fatto nella trama della serie.

Se tutto andrà come previsto, le riprese dei nuovi episodi inizieranno nella prima settimana di ottobre mentre la messa in onda slitterà al 2021 (negli Usa), salvo cambiamenti dovuti alla Pandemia in corso.