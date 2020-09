L’Amore Muore è il nuovo singolo di Biagio Antonacci. Il brano sarà disponibile a cominciare dal 4 settembre e rappresenta il prossimo estratto da Chiaramente Visibili Dallo Spazio, il suo ultimo album di inediti. L’artista avrebbe dovuto essere in concerto al Teatro Carcano di Milano per il tour stanziale che ha rimandato al 2021, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che non ha consentito l’organizzazione sicura dell’evento.

Il nuovo singolo è un invito alla continua ricerca, offrendo uno spaccato di se stessi ma anche delle proprie relazioni, della vita degli altri e del mondo che ci circonda. L’Amore Muore restituisce anche una visione preoccupata della realtà, con una vita alla deriva nella quale l’uomo non ha più una cura.

Tanti i musicisti che si contano nel nuovo album, a cominciare dal percussionista brasiliano Mauro Refosco, già al fianco di David Byrne e dei Red Hot Chili Peppers, per continuare con il bassista Spencer Zahn e il chitarrista Placido Salamone. Alla produzione c’è invece Taketo Gohara, che ha diviso il lavoro con Biagio Antonacci e Salamone per l’intero album.

Il tour di Biagio Antonacci per il nuovo album era pensato per essere particolare, con una serie di date al Teatro Carcano di Milano. Le date sono rimandate al 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Il viaggio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio è iniziato a novembre, con il rilascio dell’apripista Ci Siamo Capiti Male. Dal disco, Biagio Antonacci ha estratto anche Per Farti Felice, che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo di cui è stato ospite speciale nell’edizione 2020. Nel 2019, Biagio Antonacci ha preso parte al tour congiunto con Laura Pausini che ha concluso con la data all’Arena Fiera di Cagliari dalla quale mancava da molti anni. I due artisti, e amici, hanno rilasciato i singoli Il Coraggio Di Andare e In Questa Nostra Casa Nuova.

Esserci

Tutto sommato è sempre meglio esserci

Con la testa o solo con l’ipotesi

C’è poco spazio tra la vita e il sogno

Accendi un cero che l’amore muore

Perché ci sono troppi detti inutili

In questi bar che fanno la politica

Ci sono esempi sempre meno utili

Accendi un cero che l’amore muore

Sempre notte e giorno

Sempre poco sonno

Sempre case in fiamme

E sempre gente che ti ascolta

Se ti guardi dentro

Sei un uomo senza più una cura

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore, muore

Non hai capito che l’amore muore

Esserci

Tutto sommato hai chiesto scusa poco

Hai fatto i conti simulando perdite

Hai fatto pace senza occhi ludici ma

Non hai capito che l’amore muore

Se ti guardi dentro

Sei un uomo senza più una cura

Non hai capito che l’amore muore

Accendi un cero che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore, muore

È questa l’avventura

Come stai?

È tanto che ti scrivo che ti scrivo da quest’angolo

Di questo paradiso detto Africa

È qui che ho ritrovato la mia anima

È qui come con mio padre parlo a Dio

Yeah

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito

Che l’amore muore