Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi sbarca sulla pay TV. Dopo l’annuncio dell’arrivo su home video della storica pellicola il pubblico potrà godere del prezioso documento su Sky Arte.

Il concerto verrà trasmesso sui canali Sky mercoledì 2 settembre 2020 alle 21:15, nello stesso giorno in cui uscirà in DVD e Blu-Ray. Parliamo di prezioso documento in quanto il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André con la PFM è rimasto nei nastri di Piero Frattari per 41 lunghissimi anni. Il filmato ha immortalato lo storico concerto del 3 gennaio 1979 che il cantautore genovese tenne presso il Padiglione C della Fiera di Genova insieme alla band progressive rock più seguita di quegli anni.

L’iniziativa è opera di Walter Veltroni che ha ridato vita a quel documento che si credeva perduto. Per l’occasione Fabrizio De André espresse il desiderio di non essere disturbato da una troupe televisiva e per questo Frattari partecipò con due operatori soltanto, e il filmato recuperato da Veltroni mostra le riprese di una sola telecamera.

Il docufilm è, inoltre, uno spaccato della società italiana di quegli anni: l’Italia si affacciava agli anni ’80 e il territorio sociale si trovava al centro di grandi cambiamenti anche culturali, come dimostrava inoltre il sincretismo tra il cantautorato classico e il progressive rock. I brani di De André, per l’occasione, furono riarrangiati in una chiave più contemporanea e per questo l’evento era già destinato ad entrare nella storia.

Ancora, l’opera di Veltroni raccoglie anche la testimonianza di quanti vissero l’esperienza, dalla band della Premiata Forneria Marconi a Dori Ghezzi, senza dimenticare l’autore del filmato Piero Frattari. Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André era stato inizialmente trasmesso al cinema per poi sbarcare su supporti audio e, infine, entrare nel palinsesto della televisione con la prima messa in onda sulla pay TV, mercoledì 2 settembre alle 21:15.