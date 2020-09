In attesa di una diciassettesima stagione che tarda ad arrivare a causa dell’emergenza Coronavirus, il pubblico di Grey’s Anatomy potrà rivedere tutte le stagioni della serie dalla prima alla dodicesima con una lunga maratona sul canale Fox+1 (n. 113 di Sky).

L’evento parte all’alba di sabato 5 settembre, giorno in cui l’intera programmazione del canale si trasforma in una maratona ininterrotta di Grey’s Anatomy: dalle 6.00 del mattino fino al mattino successivo – senza soluzione di continuità – tutto il palinsesto di Fox+1 è dedicato al medical drama, a partire dalla prima stagione. E così quello di domenica 6 settembre e dei giorni a seguire, ininterrottamente fino al 27 settembre per terminare con la dodicesima stagione.

Una lunghissima maratona per ripercorrere i primi 12 anni di Grey’s Anatomy con un rewatch di ogni episodio delle prime 12 stagioni del medical di Shonda Rhimes, che vanta il primato di serie televisiva più longeva nel suo genere, dopo aver superato in durata E.R. – Medici in Prima Linea.

Attualmente Grey’s Anatomy ha raggiunto quota 16 stagioni, con una diciassettesima che sta per entrare in produzione: le riprese inizieranno a settembre – con notevole ritardo rispetto al tradizionale primo ciak di luglio – dopo un lungo lavoro di preparazione del set nel rispetto dei protocolli anticontagio e mesi di intensa scrittura da parte del team degli sceneggiatori, impegnati a trasferire il dramma del Coronavirus nella trama di Grey’s Anatomy 17. Oltre ad raccontare storie di medici in prima linea contro il Covid-19 e quelle di pazienti colpiti dal virus, la nuova stagione approfondirà anche il passato di Cormac Hayes e i problemi di salute mentale di Andrew DeLuca, alimentando ulteriormente il triangolo amoroso che li vede coinvolti sentimentalmente con Meredith. Lo scopo di Grey’s Anatomy 17 sarà infatti bilanciare il dramma epico della lotta al Coronavirus con la leggerezza e il sentimentalismo delle vicende personali dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

La sedicesima stagione della serie sta per debuttare in prima visione in chiaro su La7, che la trasmetterà a partire da ottobre. Intanto, dal 5 al 27 settembre la maratona di Grey’s Anatomy 1-12 è disponibile su Fox+1.