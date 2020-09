Il regista italiano Gabriele Salvatores si prepara a tornare sul grande schermo con la trasposizione cinematografica dell’opera teatrale Comedians. Le riprese del nuovo film sono iniziate il 28 agosto a Trieste.

Considerata da molti come una tra le opere teatrali inglesi più riuscite, Comedians venne scritta negli anni ’70 da Trevor Griffiths (autore anche di Albicocche). Quest’opera, in particolare, lo consacrò come un drammaturgo di altissima qualità. La piece venne presentata la prima volta al Nottingham Playhouse il 20 febbraio 1975, diretta da Richard Eyre e con un cast composto anche da Jonathan Pryce, Gethin Price, Stephen Rea e Jimmy Jewel. Comedians è poi stata portata nei palchi di tutto il mondo.

Gabriele Salvatores, diversi anni fa, mise in scena Comedians per il Teatro dell’Elfo di Milano, ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo, interpretato da giovani attori, venne replicato per ben tre anni. Il regista – come riporta Ansa – ha dichiarato:

Quando recentemente gli ho proposto (a Trevor Griffiths, n.d.r.) di adattare il testo per lo schermo con grande entusiasmo mi ha risposto ‘Go ahead with all speed. You’ll do it well’.

Comedians è ambientato a Manchester negli anni ’70, proprio all’interno di un’aula per aspiranti comici della classe operaia. La piece offrirà al regista l’opportunità di creare un film sulla comicità, ma introducendo tematiche molto serie. Il film farà riflettere sulla necessità di compiere scelte durante la vita e di rimanere fedeli alle proprie decisioni. Il film è prodotto da Indiana Production e Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission. Nel cast troveremo Ale e Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e Christian De Sica (che è recentemente apparso in La Mia Banda Suona Il Pop).

Chi è Gabriele Salvatores?

Gabriele Salvatores è un regista italiano che nel 1992 conquistò il Premio Oscar al miglior film in lingua straniera con Mediterraneo. Durante gli ultimi anni ha diretto pellicole di successo, tra cui Tutto Il Mio Folle Amore, Il Ragazzo Invisibile, Il Ragazzo invisibile – Seconda Generazione ed Educazione Siberiana.