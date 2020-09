Sta circolando in queste ore una foto apparentemente del torero Alvaro Munera, il quale alcuni anni fa avrebbe deciso di mettere la parola fine alla sua carriera da matador nel corso di una sua esibizione. Questione che a conti fatti ci mette davanti agli occhi un’altra fake news, se pensiamo al fatto che la storia è stato notevolmente artefatta. Chiaro l’intento da parte dei creatori di questo post virale nel ricevere like ed interazioni sui social vista la disinformazione che scaturisce dall’immagine in questione.

I dettagli sulla storia del torero Alvaro Munera

Stamane, infatti, ho notato che su Facebook sta girando la foto del presunto torero Alvaro Munera su Facebook, il quale sarebbe scoppiato in lacrime a due passi da un toro durante la corrida. Secondo la descrizione della foto, in quel preciso istante il matador avrebbe compreso l’assurdità di quei rituali che si concludono con atroci sofferenze per gli animali. A dirla tutta, c’è un fondo (davvero minimo) di verità e numerose cose inventate che oggi 31 agosto ho preso in esame per i nostri lettori.

Come ha riportato Bufale, in primo luogo, l’uomo presente nella foto non è il torero Alvaro Munera, ma un suo “collega” di cui non si conosce l’identità. In seconda istanza, la scena che potete osservare non è così inusuale, visto che fa parte di uno schema che spesso e volentieri prevede poi il duello “faccia a faccia” tra il toro ed il matador. Insomma, nessun attimo di commozione e di pentimento, contrariamente a quanto si dice sui social.

L’unica cosa che possiamo dire su Alvaro Munera si riferisce al suo passo indietro, visto che l’ex torero ora difende effettivamente i diritti di questi animali. La decisione, però, è arrivata dopo un incidente che lo ha visto protagonista nel corso di una corrida. Da quel momento, infatti, l’uomo è costretto su una sedie a rotelle.