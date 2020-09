Fiorella Mannoia canta Ultimo in Chissà Da Dove Arriva Una Canzone. Il nuovo singolo sarà disponibile a partire dal 2 settembre e anticipa il nuovo album di inediti, da pubblicare a un anno da Personale. Il singolo sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 4 settembre. L’annuncio è arrivato dai social dell’artista romana, che ha così anticipato il suo ritorno musicale a un solo anno di distanza da Personale.

Queste le parole dell’artista per la presentazione del nuovo singolo, che anticiperà il suo prossimo progetto musicale in uscita nei prossimi mesi:

“La musica, le canzoni sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo”.

Il brano sarà eseguito per la prima volta sul palco dei Seat Music Awards in occasione della sua partecipazione del 2 settembre. Lo show sarà trasmesso in prima serata su Rai1 con la conduzione di Vanessa Incontrada e Carlo Conti, che tornano alla guida dell’evento, quest’anno dedicato ai lavoratori dello spettacolo.



L’edizione 2020 sarà quindi speciale, senza che siano consegnati i premi conquistati dagli artisti per le vendite registrate nell’ultimo anno. La manifestazione, che prende il titolo di Da Verona Accendiamo La Musica, si pone l’obiettivo di sostenere i lavoratori dello spettacolo colpiti dall’emergenza sanitaria e dal blocco degli eventi, che non riprenderanno prima del 2021.



L’album di Fiorella Mannoia, che per il momento non ha titolo né data di uscita, sarà il 19° della sua carriera e conterrà il prossimo singolo Chissà Da Dove Arriva Una Canzone, scritta dal giovane e ambito Ultimo. L’artista romano, che avrebbe dovuto tenere un lungo tour negli stadi e al Circo Massimo, ha rilasciato il suo ultimo album nel 2019 e a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I Tuoi Particolari.



Del prossimo disco di Fiorella Mannoia si conoscono anche altri autori, come Tony Bungaro, che aveva già scritto pe lei nel 2012 per l’album Sud. Bungaro firma Io Non Ho Paura quindi Dal Tuo Sentire Al Mio Pensare, In Viaggio, Se Il Diluvio Scende, Portami Via e Convivere. Di Combattente scrive 4 canzoni, tra cui anche la colonna sonora del film di Paolo Genovese Perfetti Sconosciuti.