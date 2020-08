A breve sospensione di WhatsApp su alcuni modelli Huawei nel mondo

Torna purtroppo un appuntamento periodico poco gradito per coloro che si legano a determinati smartphone per diversi anni, almeno per quanto riguarda la cessazione del supporto da parte di WhatsApp. A stretto giro, infatti, il team dapprima non assicurerà aggiornamenti dell’app per determinati smartphone, per poi bloccarne addirittura il funzionamento, come avvenuto già in passato. La lista di prodotti coinvolti è corposa e tra quelli da citare ce ne sono tanti di Huawei.

La sospensione di WhatsApp nel 2020 coinvolge soprattutto Huawei

Da un lato, dunque, i nuovi aggiornamenti di WhatsApp che promettono funzioni molto interessanti per il pubblico, come la possibilità menzionata pochi giorni fa sul nostro magazine di poter utilizzare il proprio account su due dispositivi contemporaneamente. Dall’altro lato, però, il progresso segue il suo corso, confermando che in ambito smartphone la questione relativa all’obsolescenza dei dispositivi è e resterà sempre attuale. Vediamo dunque cosa sappiamo in merito.

Quali sono gli smartphone a rischio? Qualche indicazione in più l’ho trovata su Io Chatto poco fa, perché se da un lato ci vuole poco ad identificare la versione 4.0.3 come quella che verrà esclusa da WhatsApp, allo stesso tempo è più complicato risalire ai singoli modelli. Quanto a Huawei, occorre menzionare i vari Huawei Ascend D Quad XL (U9510E), Huawei Ascend D1 Quad XL (U9510E), Huawei Ascend P1 S (U9200S) e Huawei MediaPad 7 Lite.

A questi dobbiamo aggiungere Huawei Ascend D Quad (U9510), Huawei Ascend P1 XL (U9200E), Huawei Ascend D1 (U9500), Huawei Ascend P1 (U9200) e Huawei Honor (U8860). Tuttavia, per la lista completa riguardante anche altri brand, vi rimando alla fonte. Non si conoscono ancora le tempistiche entro le quali le decisioni saranno definitive, ma è altamente probabile che qualcosa si possa muovere già nel corso del 2020 con la sospensione di WhatsApp. Che ne pensate di questa mossa?