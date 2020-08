Ratchet & Clank Rift Apart protagonista alla Gamescom 2020, le novità in arrivo

L’appuntamento con la Gamescom 2020 è stato uno dei grandi momenti dell’annata videoludica anche grazie a titoli come Ratchet & Clank Rift Apart. La serie esclusiva di casa Sony si appresta a fare il suo esordio anche nella prossima generazione di console.

Con PS5 in rampa di lancio per la fine del 2020, le aspettative non possono che essere particolarmente elevate. E l’attenzione è irrimediabilmente andata verso uno dei titoli che seguirà l’arrivo sugli scaffali della next gen di stampo nipponico. A patto di pazientare un pochino di tempo.

Ratchet & Clank Rift Apart, il dinamico duo non invecchia

Il primo punto su cui andranno a battere gli sviluppatori di Ratchet & Clank Rift Apart è senza dubbio quello legato ai tempi di caricamento. Il nuovo hardware di casa Sony garantirà uno snellimento importante di questo frangente, con la continuità dell’azione che sarà in questo modo salvaguardata. Un aspetto non da poco, per una produzione che punta molto sul cambio costante di ambientazione, visti gli spostamenti interplanetari.

E anche una modellazione poligonale più complessa, con elementi ricchi di texture, non dovrebbe portare problematiche di gestione. La prima prova arriva dalla Gamescom 2020, con la demo mostrata che sottolineava proprio i grandi passi in avanti compiuti grazie a PS5.

Anche le nuove abilità e i nuovi strumenti messi nelle mani dei protagonisti di Ratchet & Clank Rift Apart avranno implicazioni importanti nell’ambito della giocabilità. Il dinamico duo potrà quindi fare sfoggio di una rinnovata sinergia, che svecchierà ulteriormente un gameplay che già con il capitolo per PS4 ha operato in maniera ammirevole sotto questo punto di vista.

La domanda principale è ora legata a quando effettivamente il titolo sia destinato a vedere la luce. Le parole di Insomniac Games, impegnata nello sviluppo del gioco, permettono di fare una previsione ottimistica. E il tutto dovrebbe quindi concretizzarsi agli albori della primavera del 2021. I mesi più probabili sono quindi quelli di marzo o aprile. Chiaro è che questa stima vada presa con le dovute cautele, vista la dinamicità della scena videoludica. Con la speranza che tutto fili per il verso giusto.

