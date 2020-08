Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 con gli ultimi episodi il 30 e 31 agosto, poi cambio programmazione?

I fan di Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 sanno di doversi mettere l’anima in pace quando si tratta di cambi di programmazione. Pare infatti che dopo la messa in onda degli episodi del 30 e 31 agosto, Rai2 abbia deciso di trasferire entrambe le serie in una nuova serata, ma non senza l’ennesima pausa settimanale. Andiamo intanto alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 10×04 di Hawaii Five-0 dal titolo La super spia, di cui vi riportiamo la sinossi.

La Five-0 chiede l’aiuto del prigioniero hacker Aaron Wright (Joey Lawrence) per aiutarli al caso di una giovane reporter rapita. Sul luogo del ritrovamento, i rapitori sono morti, la ragazza è salva, ma non è chi dichiara di essere.

Nel cast di Hawaii Five-0 10 figurano: Alex O’Loughlin nei panni del Tenente Comandante Steven “Steve” McGarrett; Scott Caan è il Detective Sergante Daniel “Danny” “Danno” Williams; Ian Anthony Dale è l’agente Adam Noshimuri; Meaghan Rath è l’agente Tani Rey; Beulah Koale è l’agente Junior Reigns; Taylor Wily è Kamekona Tupuola; Dennis Chun è il sergente Duke Lukela; Kimee Balmilero è il Dr. Noelani Cunha; e Chi McBride nel ruolo del Capitano Lou Grover.

A seguire, l’episodio 5×17 di NCIS New Orleans intitolato Resa dei conti.

Dopo un rimpasto di incarichi, Pride non è più l’Agente Speciale in carica e ritorna all’ufficio NCIS di New Orleans durante le indagini su un sottufficiale scomparso.

Nel cast di NCIS New Orleans 5 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 tornano domani, lunedì 31 agosto, con due nuovi episodi. Nel primo, l’episodio 10×05 di Hawaii Five-0 intitolato Brividi e mistero, è Halloween e la Five-0 indaga su un’invasione domestica diventata fatale dopo che un pericoloso “mostro” è fuggito da una cella sottoterra. Inoltre, Max (Masi Oka) ritorna a Oahu con un ospite molto speciale. A seguire, l’episodio 5×18 di NCIS New Orleans dal titolo Alla luce del sole. La NCIS indaga sull’omicidio dell’amico di Patton, un ex Navy Seal ucciso in una sparatoria mentre Patton assisteva impotente.

Stando alla guida tv, Hawaii Five-0 10 e NCIS New Orleans 5 non andranno in onda domenica 6 settembre, tornando su Rai2 la settimana successiva, il 13 settembre. Mentre Hawaii Five-0 10 concluderà la sua corsa il 20 settembre, NCIS New Orleans 5 proseguirà con la messa in onda almeno fino al finale di stagione.