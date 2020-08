F1 in TV oggi 30 agosto, come seguire in streaming e tv il GP di Spa anche in chiaro

È un altro weekend tutto fa seguire per gli appassionati di motori: la F1 torna in tv con il GP di Spa, in Belgio. Una nuova prova che delineerà ulteriormente lo scenario della classifica mondiale. Un Lewis Hamilton sempre più in forma proverà l’allungo sugli inseguitori, provando a mettere ancora più punti di distacco tra lui e il compagno di squadra Bottas, oltre a un coriaceo Verstappen.

Difficile sperare di vedere le Ferrari in una potenziale lotta per il podio. Le qualifiche di ieri hanno infatti evidenziato problemi di fondo sulle rosse, con la griglia di partenza che è stata impietosa. Leclerc è riuscito a posizionarsi solo tredicesimo, con il compagno di squadra Vettel che lo segue a ruota, in quattordicesima posizione.

È la prima volta, da quando è stato instaurato il sistema di qualifica in tre tronconi, che nessuna delle due Ferrari qualificate alla Q2 non riesce a passare in Q3. Un segnale d’allarme difficile da ignorare: la speranza a questo punto è che la gestione gomme risulti particolarmente fortunata, tanto da permettere un (parziale) ribaltamento dei pronostici.

F1 in tv, il via alle 15.10

Chi salirà sul gradino più alto del podio? Il favorito è come sempre Lewis Hamilton, che scatterà dalla pole position alle 15.10 nostrane di oggi. Sarà a quest’ora che la F1 in tv darà il via al GP di Spa. Per seguirla immancabilmente i canali di riferimento su Sky sono i canonici, vale a dire Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201).

Per tutti coloro che invece non avessero attivo un abbonamento alla tv satellitare, non c’è da disperare. La F1 in tv sarà fruibile infatti anche in chiaro, a patto di pazientare un po’ di tempo dopo la conclusione della gara. Sky trasmetterà infatti il GP di Spa anche sul suo canale non criptato, TV8, con il semaforo verde che in questo caso scatterà alle 18.10.

Anche chi non sarà a casa potrà come sempre seguire la gara in streaming, grazie all’app Skygo, agli stessi canali elencati in precedenza per quanto concerne la diretta televisiva.

Quale sarà il podio del GP di Spa? Diteci il vostro pronostico nei commenti.