Ulteriori misure a sostegno di bonus PC e tablet: si muovono anche le Regioni

Arriva oggi 29 agosto, anche se in realtà l’intervento risale a ieri, un contributo interessante che potrebbe cambiare le carte in tavola a proposito del bonus PC e tablet. Sono trascorsi pochi giorni dal nostro ultimo report sull’argomento, ma questo sabato bisogna prendere in considerazione alcune parole pronunciate da De Luca. Tutti sanno della misura che dovrebbe essere attuata entro il mese di settembre, con una quota complessiva pari a 500 euro tra sostegni per la connessione veloce e l’acquisto di un nuovo dispositivo.

Discorso, questo, che prevede la scissione del discorso in due tronconi che prevederanno fasce di reddito differenti per usufruire dell’agevolazione. Quanto appena detto, a proposito del bonus PC e tablet, potrebbero esserci dei provvedimenti da parte delle singole regioni, come nel caso della Campania di De Luca. C’è uno scorcio del suo intervento che apre nuovi scenari, anche se alcune domande restano senza risposta:

“Una borsa di studio ai ragazzi delle scuole secondarie superiori che avranno un buono di 400 euro per acquisto di libri, pc e altro. Stiamo davvero facendo l’impossibile per dare una mano per il diritto allo studio e per le famiglie più povere”.

Proprio l’ultima frase, per forza di cose, introduce una limitazione in termini di reddito per quanto concerne l’ulteriore agevolazione a proposito di bonus PC e tablet. Resta da capire in quale modo le due misure andranno ad integrarsi e se in qualche modo potranno coesistere nelle singole realtà territoriali. Al momento non si hanno ulteriori indizi sotto questo punto di vista, ma è chiaro che nel giro di pochi giorni dovremmo saperne di più con le singole regioni.

Voi che ne pensate? Saranno sufficienti queste misure come il bonus PC e tablet per cambiare il trend in Italia? Diteci pure che ne pensate, con un commento a fine articolo, in attesa di riscontri chiari ed ufficiali.