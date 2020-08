Scream 5 uscirà il 14 gennaio 2022 (e ci sarà anche Ghostface)

I fan di Scream, la celebre saga horror, dovranno attendere ancora un po’ prima di poter guardare il quinto capitolo: Paramount Pictures ha annunciato che il nuovo film uscirà il 14 gennaio 2022. Inizialmente, Scream 5 (il cui titolo è ancora provvisorio) sarebbe dovuto uscire l’anno prossimo, ma – probabilmente a causa della pandemia – lo studio è stato costretto a rimandare diverse pellicole.

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. 😱 pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

L’annuncio della nuova data d’uscita è arrivato con un tweet pubblicato su Twitter, in cui troviamo la maschera utilizzata dal serial killer e la data d’uscita. Non dovrebbe trattarsi di un reboot, bensì del sequel del quarto capitolo. Il nuovo film sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (i registi del film Finché Morte Non Ci Separi).

Nel cast sono già stati confermati David Arquette (nei panni di Dewey Riley), Courteney Cox (Gale Weathers), Melissa Barrera e Jenna Ortega. Neve Campbell (che è apparsa in tutti i precedenti film) non è ancora stata confermata nel cast (anche se ci si aspetta un suo ritorno). La produzione dovrebbe cominciare quest’anno nel Nord Carolina.

Scream 5 sarà il primo capitolo della saga non diretto da Wes Craven, scomparso nel 2015. Questa serie cinematografica, di genere slasher, è ambientata in una cittadina in cui Ghostface, un serial killer mascherato, compie degli omicidi. Sidney capisce di essere in qualche modo collegata a questi avvenimenti. Il precedente capitolo, Scream 4 (2011), è stato accolto positivamente dalla critica.

Per il momento, la trama di Scream 5 è sconosciuta. Tuttavia, durante le prossime settimane, dovrebbero arrivare ulteriori dettagli riguardo alla nuova pellicola.