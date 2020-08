Massima cautela su uscita e prezzo dell’iPhone 12 in Italia a fine agosto

Occorre fare assolutamente un po’ di ordine per quanto riguarda l’iPhone 12, alla luce del particolarissimo anno che tutti noi stiamo vivendo. In questi giorni, anche sulle nostre pagine, ci siamo concentrati soprattutto sulle specifiche con cui Apple vorrebbe fare la differenza nel 2020 rispetto ai device Android che abbiamo già avuto modo di conoscere negli ultimi mesi, ma oggi 29 agosto ritengo utile fermarci un attimino e fare il punto della situazione sui i tempi di uscita e prezzo in Italia.

La data di uscita dell’iPhone 12 in Italia: serve cautela

Partiamo proprio dalla questione “release”. Un recente articolo di Forbes conferma che con ogni probabilità ci sarà un evento organizzato da Apple il prossimo 10 settembre. Possibile e plausibile, così come non escludo che ci possa essere la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12. Del resto, la mela morsicata deve dare un segnale al mercato e alla concorrenza nel più breve tempo possibile, affinché non vada perduto un vantaggio competitivo che a settembre si traduce spesso e volentieri in vendite.

Diverso, però, è il discorso dell’uscita. Se da un lato la prima apparizione pubblica del nuovo iPhone 12 potrebbe rispettare la solita timeline di Apple, infatti, si dovrà vedere se i fornitori consentiranno all’azienda di essere pronta con la commercializzazione già nello scorcio finale di settembre. Ad oggi, l’appuntamento ad ottobre ancora la soluzione più plausibile.

Il prezzo di listino per iPhone 12 in Europa

Anche la questione prezzo mi porta ad essere molto cauto. Di recente si è parlato di strategie di mercato di Apple e di alcune rinunce volte proprio al contenimento dei costi aziendali. E, di conseguenza, anche del prezzo di listino per iPhone 12. La politica della mela morsicata, volta ad offrire sempre il meglio al pubblico in vista dell’uscita di un nuovo top di gamma, mi induce a pensare che queste voci siano del tutto prive di fondamento. Non aspettatevi particolari tagli ai costi per l’utenza, nonostante il difficile anno che stiamo vivendo a causa del Covid-19.