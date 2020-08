Lucifer 3 su Italia1 in coppia con Deception, la nuova programmazione dal 29 agosto

Continua l’appuntamento con le repliche di Lucifer 3 su Italia1, che a partire dal 29 agosto sarà in coppia con Deception. La terza stagione della serie con Tom Ellis resta alla sua fascia oraria pomeridiana, con due episodi dalle 14:35. A seguire, alle 16:20, la rete Mediaset lascia spazio a Deception, sfortunata serie targata ABC cancellata dopo una sola stagione.

Si parte con l’episodio 3×03 di Lucifer, intitolato Il signore e la signora Mazikeen Smith, e di cui vi riportiamo la sinossi seguita dal promo:

Dopo aver parlato con Lucifer e Linda, Maze capisce di dover trovare qualcosa di più nella sua vita, perciò decide di recarsi in Canada per un caso particolare. Chloe, tuttavia, teme che Maze si sia fatta ingannare da un impostore. Dopo ulteriori indagini, Lucifer e Chloe fanno un’incredibile scoperta quando scoprono che il loro obbiettivo potrebbe essere più vicino di quanto pensano.

A seguire, l’episodio 3×04, Cosa farebbe Lucifer? ed ecco la sinossi:

Quando un giovane consigliere viene trovato morto, Lucifer e Chloe si avventurano nel mondo dei programmi di recupero per trovare l’assassino. Nel frattempo Amenadiel migliora il suo stile di vita nel tentativo di aiutare Lucifer, e Chloe si chiede quali siano i sentimenti di Pierce nei suoi confronti.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Nell’episodio 1×01 di Deception, conosciamo il protagonista, Cameron Black, un mago di successo. Dopo che la sua carriera è stata rovinata da uno scandalo, diventa il primo consulente illusionista che lavora con l’FBI per risolvere crimini strani. A seguire, l’episodio 1×02 dal titolo Prospettiva forzata. Un giovane uccide un uomo spruzzandogli del veleno da una pistola ad acqua. Crede di essere in un reality, ma è stato ingannato dalla mafia russa per eliminare due pentiti. Cameron Black è interpretato da Jack Cutmore-Scott, mentre Ilfenesh Hadera veste i panni dell’agente Kay Daniels. La serie è stata cancellata nel 2018 dopo 13 episodi a causa dei bassi ascolti.

Lucifer 3 continua a far compagnia al pubblico di Italia1 almeno fino a settembre. Sabato 5 settembre andranno in onda con due nuovi episodi in replica. Nel primo, l’episodio 3×05 dal titolo Bentornata Charlotte Richards, Lucifer e Chloe indagano su un omicidio nell’industria dolciaria e si trovano faccia a faccia con l’avvocato difensore Charlotte Richards. Tutti sono spaesati quando la vedono al distretto. Mentre Lucifer cerca di capire cos’abbia provocato il suo ritorno, fa una scioccante scoperta che lo aiuta a risolvere il caso. A seguire, l’episodio 3×06 dal titolo A Las Vegas con un’ansiosa. Lucifer scopre che la sua ex falsa moglie Candy (guest star Lindsay Gort) è scomparsa, così va a indagare a Las Vegas insieme ad Ella. Insieme cercano di capire come trovarla, ma durante il viaggio vengono svelati dei segreti interessanti che potrebbero compromettere le indagini. Nel frattempo, Chloe è triste perché Lucifer l’ha lasciata sola il giorno del suo compleanno, così Linda tenta di tirarla su.