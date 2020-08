La sorpresa di Jovanotti alla Notte Della Taranta, in diretta streaming con Mi Devo Muovere (video)

C’era anche Jovanotti, alla Festa Della Taranta che trasmessa ieri sera, 28 agosto, su Rai2. L’evento si era tenuto il 22 agosto a Melpignano (Lecce) a porte chiuse per rispettare le normative di sicurezza.

Tra gli ospiti più attesi, da Diodato a Gianna Nannini, è intervenuto a sorpresa il cantautore di A Te in diretta streaming per cantare una canzone dedicata ai migranti. L’evento, giunto quest’anno alla 23esima edizione, si è tenuto per la prima volta senza pubblico per via delle normative di sicurezza di contenimento della pandemia del COVID-19.

Con la partecipazione evanescente della storica voce di Niceta Petrachi, trasmessa in sequenza per ricordare l’artista scomparsa nel 2019, la voce di Lorenzo Cherubini si è unita a quelle di Enza Pagliara, Stefania Morciano e Antonio Amato e al suono dell’orchestra diretta dal maestro Paolo Buonvino.

La partecipazione di Jovanotti alla Notte Della Taranta è stato un momento intenso con parole che hanno raccontato la tragedia dei migranti dispersi in mare: “Tutta questa ingiustizia che fine fa, ricadrà sulle teste di chi la provoca”.

Il risultato è stata un’esibizione emozionante, con la voce di Cherubini accompagnata in diretta dall’orchestra e dalle luci suggestive dell’evento di Rai 2.

La Notte Della Taranta ospita ogni anno gli artisti italiani più apprezzati: l’anno scorso è stata ospite Elisa insieme a Enzo Avitabile e Guè Pequeno e in alcune edizioni l’orchestra era diretta da nomi d’eccezione tra cui Raphael Gualazzi e Carmen Consoli, fino a Mauro Pagani.

Nel 2003, addirittura, il maestro concertatore è stato Stewart Copeland, ex batterista dei Police. Con la partecipazione di Jovanotti alla Notte Della Taranta è stato di nuovo sottolineato quanto siano gravi le tragedie del mare, un dramma che spesso viene strumentalizzato da politici e opinionisti e che spesso vede gli stessi artisti prendere posizioni nette contro le scelte del governo italiano.