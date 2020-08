Il gran ritorno di Lady Gaga ai VMA 2020 in Rain On Me: l’iniziativa della fanbase italiana per seguire l’evento in diretta

Nella serata che segnerà la sua prima apparizione dal vivo dell’era discografica Chromatica, Lady Gaga ai VMA 2020 riconquisterà la scena sul palcoscenico di uno dei premi a cui ha destinato alcune delle sue performance più iconiche.

Il ritorno di Lady Gaga ai VMA 2020

Come non ricordare il suo debutto ai Video Music Awards nel 2009 in una spettacolare performance in Paparazzi, o la celebre premiazione dell’anno successivo – quando ha ricevuto l’astronauta d’argento dalle mani di Cher per il Video dell’Anno – in cui ha sfoggiato un abito fatto di carne, scioccando i commentatori. E ancora, quando nel 2011 si è presentata nei panni dell’alter ego Jo Calderone per poi cantare Yoü And I col chitarrista dei Queen Brian May o quando ha presentato Applause nel 2013 mostrandosi come una Venere.

Dopo qualche anno in cui è parsa un po’ snobbata dalla kermesse, Lady Gaga ai VMA 2020 torna da grande protagonista concorrendo in ben 9 categorie con il singolo di successo Rain On Me, il duetto tratto dal suo ultimo album in studio Chromatica, con la performance realizzata per lo speciale One World: Together At Home e come Artista dell’Anno.

Le nomination di Lady Gaga ai VMA 2020

Con 13 vittorie all’attivo finora, con questa rosa di nomination Lady Gaga ai VMA 2020 potrebbe riuscire a superare Madonna, attualmente seconda artista più premiata ai Video Music Awards a quota 20 vittorie, arrivando a tallonare Beyoncé (la più insignita in assoluto con 26 premi). Queste le categorie in cui concorre Lady Gaga ai VMA 2020.

Video dell’Anno

Canzone dell’Anno

Miglior Collaborazione

Miglior Video pop

Miglior Fotografia

Migliori Effetti visivi

Miglior Coreografia

Miglior Performance in Quarantena – Smile (da One World: Together At Home)

Artista dell’Anno

La Germanotta ha commentato così il gran numero di nomination ottenute dal suo singolo.

Sono molto grata e fortunata ad avere nove nomination #VMA quest’anno per il mio album Chromatica, per Rain On Me e altre performance che ho fatto. Questo è un momento così difficile per le persone di tutto il mondo e rendo onore davvero alla fortuna che ho per avere una giornata come questa. Spero che in questo momento tutti stiano festeggiando, tutti dovrebbero essere nominati per un premio ora. Per il coraggio, l’audacia, la forte umanità.

Come seguire Lady Gaga ai VMA 2020

I Video Music Awards 2020 – qui gli altri performer di quest’edizione – saranno trasmessi in diretta su MTV (canale 130 Sky) e in streaming su NOW TV la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 italiane.

Per sostenere Lady Gaga ai VMA 2020 per quella che sarà la sua prima esibizione live da quando l’album Chromatica ha fatto il suo debutto in primavera – il relativo tour è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid – l’attivissima fanbase italiana Lady Gaga Explore ha creato un gruppo di ascolto su Telegram per commentare in diretta l’evento e supportare la corsa di Rain On Me verso il bottino di premi che auspicabilmente porterà a casa. Ecco come parteciparvi!