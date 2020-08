Il finale di Elisa di Rivombrosa in onda sabato 5 settembre in coppia con DayDreamer Le Ali del Sogno

Il finale di Elisa di Rivombrosa è rimandato a sabato prossimo, 5 settembre. Chi si aspettava una doppia puntata oggi pomeriggio si sbagliava e di grosso e questo implica che il lieto fine per i personaggi interpretati da Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, arriverà solo la prossima settimana quando Canale5 piazzerà anche DayDreamer Le Ali del Sogno accanto alla fiction.

Sarà un pomeriggio d’amore quello che ci attende sabato 5 settembre quando a partire dalle 14.10 andranno in onda ben due puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno e, subito dopo, intorno alle 16.00, andrà in scena il finale di Elisa di Rivombrosa. Al momento non c’è dato sapere se anche il secondo capitolo della fiction andrà in onda ma quasi sicuramente la risposta è negativa.

La possibilità che DayDreamer Le Ali del Sogno vada in onda al sabato in tandem con Verissimo si fa sempre più concreta e questo significa che il secondo capitolo di Elisa di Rivombrosa non troverà posto nel palinsesto di settembre, almeno non per adesso.

L’appuntamento con Elisa di Rivombrosa è fissato per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.00, quando andrà in onda la penultima puntata in cui Fabrizio sembra perduto, ma Elisa riesce a farlo evadere, con la incredibile complicità di Lucrezia che sembra essere sinceramente pentita del dolore arrecato. Mentre Rivombrosa è nelle mani di Alvise, pazzo di odio verso il cognato e avido delle ricchezze dei Ristori, Fabrizio studia un piano con Elisa per recuperare qui documenti che potrebbero essere la sua salvezza testimoniando la sua lealtà verso il re.

Il finale di Elisa di Rivombrosa andrà in onda invece il 5 settembre e a quel punto la tensione sarà alle stelle. Giunti a Rivombrosa, Angelo e Fabrizio vengono catturati. Elisa riesce a fuggire e a recuperare la preziosa lista dal nascondiglio segreto mentre Angelo, che sembra condurre una doppia partita, viene liberato da Ranieri e spara proprio alla bella protagonista per sottrarle la lista. Il boia è già pronto a giustiziare Fabrizio, ma come finirà per lui?