Guida Fall Guys per vincere Jump Showdown, i consigli dagli sviluppatori

Una vera e propria conquista globale quella operata da Fall Guys nel corso delle ultime settimane. Il titolo di Mediatonic ha infatti rapito i cuori degli appassionati di videogiochi, piazzandosi in pianta stabile nelle playlist di titoli preferiti dagli utenti.

Una sfida continua, quella che il gioco propone ai suoi aficionados, con solo uno su sessanta che riesce a raggiungere la cima della catena alimentare. Per tutti gli altri bisogna attendere tempi migliori, che magari possono concretizzarsi anche nella partita successiva. Si innesca così un circolo dal quale è sostanzialmente difficile uscire, quello dell’ “ancora una e poi smetto”. A caccia di quella vittoria che non è poi tanto inafferrabile.

E, per rendere la vita dei giocatori di Fall Guys più semplice, intervengono gli stessi addetti ai lavori del team di sviluppo, con consigli utili a migliorare le proprie skill nei vari mini-game.

Il gioco sporco (ma non sporchissimo) di Fall Guys

In particolar modo a prendere la parola è stato il lead developer del gioco, Joe Walsh, di recente ospite di una trasmissione in streaming su Twitch. È stato proprio in questa sede che lo stesso Walsh si è prodotto in una partita di Fall Guys in cui ha sfoderato il suo cosiddetto A-Game. E, tra le tecniche utilizzate per ottenere il miglior risultato possibile, non ha lesinato sul gioco sporco.

La trattenuta inserita dagli sviluppatori all’interno del titolo risulta fondamentale anche in quei frangenti in cui non è strettamente richiesta. Come, per fare un esempio, Jump Showdown. È quindi un ottimo metodo per spingere gli avversari a perdere l’equilibrio, finendo magari in un baratro ed essendo costretti a ripartire dall’ultimo checkpoint. Questo, assieme allo sfruttamento a proprio vantaggio degli ostacoli posti sul percorso, rappresenta la scorciatoia verso la vittoria finale.

Una tattica dallo scarsissimo fairplay, ma pur sempre utile al raggiungimento della vittoria finale. Certo, può creare malumori tra chi ne finisce vittima, ma si tratta di un’opzione contemplata dal gioco, e quindi legittima. A differenza degli hack sfruttati dagli utenti, già nel mirino del team di sviluppo, che ha già in cantiere una soluzione pronta a concretizzarsi nel corso delle prossime settimane.

