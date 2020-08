Gli U2 in Toscana tra le bellezze e la cucina locale: la foto di Bono e The Edge a Lucca

Il soggiorno degli U2 in Toscana si ripete periodicamente e a questo giro due elementi della band sono stati pizzicati nella Lucchesia. Si tratta di Bono Vox e The Edge, rispettivamente voce e chitarra della formazione irlandese.

Dopo le vacanze di Mick Jagger la Toscana si conferma una delle mete più ambite dalle rockstar. La notizia è stata riportata dall’edizione locale del Corriere Della Sera. La visita degli U2 in Toscana è stato quasi un blitz. I due artisti, Vox e Edge, hanno visitato alcuni luoghi di Lucca e dintorni senza dare troppo nell’occhio e hanno pranzato presso il locale Antica Locanda che lo chef Aurelio Barattini gestisce nel capoluogo toscano.

Il Tirreno scrive che Bono e The Edge hanno gustato alcuni piatti della cucina tipica locale – dalla panzanella ai fagioli rossi – e sono stati immortalati in uno scatto insieme allo chef.

I due artisti sono arrivati a bordo di un elicottero privato. Lo chef, ascoltato dal Tirreno, ha riferito che le due rockstar si sono dimostrate attentissime alla sicurezza, considerato il periodo difficile dovuto alla pandemia del COVID-19. Con loro, infatti, viaggiava un medico.

La discrezione sul loro arrivo è servita soprattutto ad evitare eventuali affollamenti che si sarebbero verificati alla notizia del loro arrivo, per questo non esiste traccia della loro breve vacanza in Italia sui canali social ufficiali.

Anche lo stesso chef ha mantenuto un certo silenzio fino a un tweet postato nelle scorse ore in cui ha scritto: “Grazie Bono e The Edge per la splendida giornata!”.

L’amicizia tra Barattini e la band irlandese risale al 2003, come egli stesso racconta alla stampa. In quell’anno lo chef aveva cucinato per loro a Los Angeles in occasione della Notte degli Oscar.

La visita dei due membri degli U2 in Toscana ha avuto tutta l’aria di un incontro tra amici, specie perché al vino ci ha pensato Bono Vox.

Edge e Bono lo sanno, che per mangiare e bere bene devono venire in Italia! Lucca oggi! Foto Aurelio Barattini Pubblicato da U2place su Venerdì 28 agosto 2020