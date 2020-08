Una petizione per salvare I Am Not Okay With This dal suo finale totalmente aperto

“Salviamo I Am Not Okay With This“: dopo l’annuncio della cancellazione della serie da parte di Netflix, il pubblico si è mobilitato con una petizione per chiedere allo streamer di dare almeno una conclusione alla trama sospesa con cui termina la prima stagione.

A pochi giorni dalla decisione di cancellare I Am Not Okay With This e Society a causa di tagli al budget resi necessari dall’emergenza Coronavirus, la fanbase della serie con protagonista Sophia Lillis ha deciso di tentare la carta della raccolta firme su Change.org, spesso inutile ma pur sempre dimostrazione dell’interesse che gravita intorno ad una produzione televisiva da parte del pubblico.

Basti pensare che di recente la petizione per ottenere una quarta stagione di Chiamatemi Anna ha superato un milione di firme. Forse proprio incoraggiati da questo risultato – che non si è tradotto, per ora, in un dietrofront da parte di netflix sul destino della serie – anche i fan di I Am Not Okay With This hanno deciso di lanciare degli appelli (le petizioni in rete sono più d’una) per il rinnovo della serie.

Nel loro caso, per giunta, ad avvalorare la tesi che I Am Not Okay With This merita almeno una seconda stagione, c’è quel finale completamente aperto della prima, con la protagonista Sydney che al ballo della scuola ottiene l’ennesima dimostrazione di quanto il suo misterioso superpotere sia devastante e pericoloso, prima di fuggire in un bosco e trovarsi faccia a faccia con qualcosa di ignoto.

Il finale senza risposte della prima stagione è uno dei motivi principali usati dai promotori delle petizioni per chiedere che Netflix produca almeno una seconda stagione, così da dare al pubblico quanto meno una conclusione a quella trama aperta. C’è da dire, inoltre, che l’intera prima stagione di I Am Not Okay With This è sembrata più un prologo ad una seconda, che una stagione dalla trama compiuta, visto che esplora la vita di questa adolescente improvvisamente alle prese con un potere soprannaturale per poi lasciare lo spettatore di fronte al dubbio sulle origini di quel potere e su come la ragazza deciderà di gestirlo.

Prima che la pandemia da Coronavirus fermasse il settore della produzione audiovisiva, Netflix non aveva ufficialmente dato il via libera per I Am Not Okay With This 2, tuttavia gli sceneggiatori avevano già scritto i nuovi episodi e si attendeva da un momento all’altro l’ufficializzazione del rinnovo. Che però, dopo la mannaia del Coronavirus, non è più arrivato.