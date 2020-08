The Good Doctor torna su Rai2 ma negli Usa slitta la messa in onda della quarta stagione: le novità sulla serie

The Good Doctor torna su Rai2. Finalmente il primo promo ufficiale del ritorno dei nuovi episodi della serie con Freddie Highmore è stato rilasciato dalla Rai che conferma il ritorno in prime time con il gran finale che toccherà da vicino la vita professionale e privata di Shaun. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre quando la terza stagione di The Good Doctor riprenderà la sua corsa proprio da dove si era interrotta qualche mese fa ovvero dal numero 15 in poi.

In particolare, la serie andrà in onda con due episodi a settimana fino al 16 settembre quando andrà in onda il gran finale. A quel punto inizierà una lunga attesa perché, almeno per il momento, Rai2 ha già piazzato la quarta stagione a partire da gennaio 2021 ma rimane il fatto che i nuovi episodi non andranno in onda negli Usa se non ad autunno inoltrato se non oltre.

Ecco il promo italiano dei nuovi episodi in onda su Rai2:

La ABC ha annunciato che The Good Doctor 4 non andrà in onda a settembre o ottobre ma che, con molta probabilità, arriverà sugli schermi non prima di novembre o dicembre. Cosa ne sarà a quel punto della messa in onda italiana su Rai2? Al momento non è dato saperlo ma l’unica cosa certa è che prima avremo a che fare con il rocambolesco finale della terza stagione in cui il rapporto tra Shaun e Lea si farà sempre più stretto mentre Carly dovrà fare i conti con il fatto che forse il suo fidanzato ha mentito su quello che prova per la sua amica.

Dall’altro lato ci sono Melendez e Claire sempre più vicini in seguito alla “dipendenza” di quest’ultima, cosa succederà tra di loro adesso che il suo superiore è tornato single e sembra ben disposto nei suoi confronti? Anche per Morgan le cose non si mettono bene per via delle sue condizioni di salute che rischiano di tenerla lontana dalla medica ma, soprattutto, dalla sala operatoria. Riuscirà a risolvere i suoi problemi? Lo scopriremo solo negli ultimi episodi di The Good Doctor 3 il cui epilogo è destinato a lasciare tutti davvero senza parole.