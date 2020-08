Rinnovata Vera 11, al via le riprese di sei episodi inediti: la trama del primo giallo della nuova stagione

Vera 11 ci sarà e sta per entrare in produzione: Brenda Blethyn ritorna nel ruolo dell’acuta ispettrice protagonista della serie di ITV, che ha appena confermato l’intenzione di produrre sei nuovi episodi del pluripremiato giallo ambientato nella contea inglese di Northumberland.

Il rinnovo di Vera 11 arriva – certo non a sorpresa – dopo l’incredibile successo della decima stagione, che ha spinto ITV ad ordinare sei nuovi film alla casa di produzione Silverprint Pictures: le riprese inizieranno questo autunno e dureranno fino a Natale. L’obiettivo è trasmettere Vera 11 nel 2021. Inoltre ulteriori quattro episodi di Vera saranno girati nella primavera del 2021 per essere trasmessi nel 2022.

Vera 11 adatterà per lo schermo sei romanzi gialli dell’acclamata scrittrice di gialli Ann Cleeves: si tratta di episodi autoconclusivi, dedicati a singoli gialli su cui Vera Stanhope (Brenda Blethyn) è chiamata ad indagare.

Vera 11 si aprirà col caso della morte di un rispettato costruttore locale, Jim Tullman, picchiato a morte e ritrovato sui gradini del Monumento di Collingwood. La protagonista si chiederà come una figura apparentemente amata e stimata possa essere stata attaccata in modo così brutale, ma ad alimentare il mistero c’è però il fatto che Tullman era atteso in tribunale come testimone chiave di una violenta aggressione. E sei i due crimini fossero collegati? Mentre Vera scava nella vita di Jim Tullman, scopre una questione irrisolta tra la sua ex moglie Barbara e l’affettuoso figlio John Paul, che si aggiunge alle sempre più ampie tensioni con i vecchi amici di famiglia Gary e Lesley Clayton. Indagare attraverso la rete di rimostranze familiari, gelosie e bugie renderà ancora più complesso il compito di fare giustizia.

Insieme a Brenda Blethyn il cast di Vera 11 include Kenny Doughty nei panni del sergente detective Aiden Healy, Jon Morrison che interpreta l’agente Kenny Lockhart, Riley Jones come l’agente Mark Edwards e Ibinabo Jack che interpreta la detective Jacqueline Williams. La protagonista di Vera 11 ha assicurato di non vedere l’ora di iniziare a girare, nonostante la condizione di emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus.

La sicurezza di tutto il personale è sempre in prima linea nella produzione e, con l’aggiunta di tutte le precauzioni COVID, ci godremo la creazione e la realizzazione di sei nuovi episodi straordinari.

Realizzata per ITV da Silverprint Pictures, che fa parte di ITV Studios, Vera 11 avrà ancora come produttore esecutivo Phil Hunter, ormai alla sua quinta stagione consecutiva. Il produttore ha raccontato le difficoltà di riprogrammare il lavoro in questo periodo molto complesso per il settore audiovisivo.

Sulla scia della pandemia sono particolarmente entusiasta di annunciare il ritorno di Vera. Come molte produzioni, abbiamo dovuto posticipare le riprese a marzo e contemporaneamente iniziare a lavorare su un piano su come riportare la serie in tv. La cosa geniale della produzione drammatica è la creatività, l’innovazione e la spinta che è presente in tutti coloro che ci lavorano, sia davanti che dietro la telecamera. Vera sta tornando più forte che mai con sei nuovi episodi, e mentre seguiremo i protocolli COVID che garantiranno la sicurezza di tutti, l’ambiente di lavoro sarà altrettanto creativo consentendo a tutti di offrire il meglio del proprio lavoro.

In Italia Vera 11 arriverà presumibilmente solo nel 2022: attualmente, la decima stagione è ancora inedita, ma arriverà prossimamente su Giallo, il canale 38 del digitale terrestre che la trasmette in prima visione assoluta dal 2016.