Over The Moon: il film animato di Glen Keane arriverà il 23 ottobre su Netflix

Glen Keane ha partecipato in diretta streaming al Giffoni Film Festival 2020. L’ex animatore Disney ha parlato anche del suo nuovo progetto, ovvero Over The Moon. Questo nuovo film animato rappresenta il debutto di Keane come regista, dopo aver lavorato come animatore per Disney.

Il nuovo lungometraggio racconta la tenera storia di una tredicenne, Fei Fei, che decide di costruire un razzo a casa per raggiungere la Luna. Il suo obiettivo è quello di trovare una Dea che possa riportare l’”amore” nella vita del padre, dopo la perdita della madre di Fei Fei. Un toccante racconto sulla perseveranza, sull’amore e sulla sfrenata fantasia dei bambini.

Netflix ha inoltre confermato che Over The Moon arriverà il prossimo 23 ottobre 2020. Ecco il trailer ufficiale:

Glen Keane è un’icona di quel florido periodo riconosciuto come “Rinascimento Disney”: tra il 1989 e il 1999, i Walt Disney Animation Studios riscossero un enorme successo, producendo alcune pellicole entrate nella storia del cinema. Keane proprio durante questo periodo, disegnò diversi personaggi indimenticabili, tra cui Ariel (del film La Sirenetta) e Bella (de La Bella E La Bestia). Nel 2018 vinse il Premio Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione per Dear Basketball (con Kobe Bryant).

Durante l’incontro al Giffoni Film Festival 2020, l’animatore ha parlato dei propri personaggi, affermando che:

Esistono ancor prima di progettarli, ne ho avuto prova durante la mia carriera.

Glen Keane ha poi regalato ai giovani giurati alcuni consigli, tra cui:

È importante essere aperti, ascoltare e saper leggere i segni che Dio ci manda. Bisogna restare umili, ascoltare le idee che vengono dalle altre persone, avere la capacità di restare sorpresi.

Over The Moon, il nuovo film animato, sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 23 ottobre.