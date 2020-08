Le voci su Jennifer Lawrence incinta sono infondate? Le foto sospette della star, nuova musa di Sorrentino

Jennifer Lawrence incinta? Stando ad alcune foto circolate sul web, l’attrice, 30 anni lo scorso 15 agosto, sarebbe in dolce attesa. Ma è davvero così?

La star non appariva in pubblico dall’inizio dell’anno, poco prima del lockdown per la pandemia di Covid-19. La Lawrence è stata immortalata a New York, mano nella mano con il marito Cooke Maroney, entrambi con la mascherina. Negli scatti divulgati su Internet, l’attrice mostra un pancino sospetto, tanto da convincere i fan della possibile gravidanza.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney, noto gallerista della Grande Mela, sono convolati a nozze lo scorso anno in una cerimonia privata a cui hanno partecipato celebrità amiche della coppia, come Adele, Emma Stone e Cameron Diaz.

Le voci su Jennifer Lawrence incinta sono veritiere oppure infondate? Intanto nessun media americano riporta con certezza la notizia, limitandosi a fornire ipotesi. In secondo luogo, alcuni utenti in rete fanno notare come qualche giorno fa la star di Hunger Games era stata avvistata in pubblico e non c’era l’ombra del chiacchierato pancino. Inoltre, E! Online scrive più dettagli relativi agli scatti che “incriminano” la Lawrence. Secondo il noto sito americano, l’attrice e il marito sarebbe usciti per poi concedersi una romantica cena in un locale ristorante francese di New York. Niente cicogna in vista, insomma.

about the rumours of Jennifer Lawrence being pregnant… i hate to share paparazzi pictures, BUT guys these pictures are DAYS apart, and the third one is from the same day as the second one so let’s not jump to conclusions until she confirms anything please !! pic.twitter.com/AZpUCyYhZB — maya 🧚‍♀️ (@mayaureum) August 27, 2020

Nel futuro di Jennifer Lawrence pare ci sia solo Paolo Sorrentino. L’attrice si appresta a diventare la sua nuova musa per il film Mob Girl dove ha un ruolo da protagonista e che dovrebbe rilanciarla sulle scene hollywoodiane. Le riprese dovevano partire molti mesi prima, ma sono state interrotte a causa del lockdown. Tra i suoi prossimi progetti c’è anche la commedia di Netflix, Don’t Look Up, anche questo progetto in stand-by.

Al momento le voci di una sua presunta gravidanza sembrano infondate e dovremo attendere una conferma ufficiale. Del resto, la Lawrence è molto riservata sulla sua vita privata, come dimostra la sua totale assenza dai social network, se non per lavoro. Di recente si è aperta un profilo Twitter in cui si batte per le vittime di violenze della polizia, sulla scia della morte dell’afroamericano George Floyd.

This Tuesday, there will only be 1 polling center for 600,000 voters in Jefferson County, where Breonna Taylor was killed and where half of Black Kentuckians are registered. This is voter suppression. Don’t let that stop you. Please #Vote. #AllEyesOnKentucky @Booker4KY pic.twitter.com/4eEKcBJ1SJ — Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) June 22, 2020