Le 3 svolte assicurate da EMUI 11 per modelli Huawei ad oggi 28 agosto

In tanti ancora oggi si stanno chiedendo in quale direzione stia andando lo sviluppo di un aggiornamento molto importante per utenti Huawei, come quello che consentirà di toccare con mano EMUI 11 a bordo dei prodotti compatibili nel corso dei prossimi mesi. Dopo il punto della situazione di alcuni giorni fa, occorre prendere in esame quanto riportato da fonti su Weibo, in modo che la situazione sia più chiara per tutti arrivati a questo punto. A prescindere dalle tempistiche di rilascio per l’upgrade in questione.

In quali ambiti EMUI 11 assicurerà una svolta a Huawei nei prossimi mesi

A tal proposito, ritengo interessante quanto riportato da Huawei Central pochi minuti fa, menzionando a sua volta una fonte dal social network asiatico. La premessa è fondamentale, in quanto ufficialmente ne sapremo di più solo in occasione della prossima Huawei Developer Conference 2020 (HDC) in programma il prossimo 10 settembre. Il tanto atteso aggiornamento per i device compatibili porterà con sé novità software per smartphone Huawei utili e necessarie per adottare le funzionalità proprie di Android 11. Allo stesso tempo, però, ci saranno anche alcune nuove aggiunte.

Detto questo, ci saranno interessanti novità a partire da Always On Display, con cui potremo cambiare i colori dinamicamente in base all’ora del giorno. Tramite il nuovo aggiornamento per modelli Huawei, poi, potremo notare che con EMUI 11 i tecnici hanno anche aggiunto un’opzione in stile orologio tridimensionale al menu AOD. Quanto al Multiwindow, l’opzione impostata sulla modalità schermo diviso dovrebbe facilitare l’invio di messaggi utilizzando una finestra mobile mentre l’utente è impegnato a guardare video o giochi.

Infine, secondo il rapporto citato oggi 28 agosto, Huawei aggiungerà funzionalità tecnologiche più generiche attraverso il nuovo aggiornamento impostato su EMUI 11, al fine di offrire un’esperienza di utilizzo per gli utenti più veloce. Che ne pensate del nuovo upgrade?