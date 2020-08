Latina di Emma profuma di libertà, video e testo del nuovo singolo

Latina di Emma è un inno alla libertà. Torna così in radio l’artista salentina, che in questi giorni aveva annunciato di aver ricevuto un nuovo singolo in dono da Davide Petrella, Dardust e Calcutta. La promessa è ora mantenuta, con il brano che entra in rotazione radiofonica a cominciare dal 28 agosto.

Il nuovo singolo di Emma arriva a poche ore dalla dichiarazione che tutti i fan stavano aspettando, quello della guarigione definitiva dalla malattia che l’ha colpita più volte, in questi anni. “Sono morta e risorta”, ha dichiarato Emma, che poco meno di un anno fa si era sottoposta a una nuova e delicata operazione.

Il momento di voltare pagina è quindi arrivato, con Emma che torna in radio con un nuovo e accattivante suono che si aggiunge a quanto raccontato in Fortuna, l’ultimo album nel quale aveva inserito il singolo scritto per lei da Vasco Rossi.

Questa e tanta altra musica sarà presentata nel corso del tour che terrà nel 2021, rimandato dal 2020, con una data all’Arena di Verona con la quale avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno e i primi 10 anni di carriera. I biglietti per i concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Intanto, Emma si sta preparando per il debutto al banco dei giudici di X Factor, dove sarà affiancata da Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Per l’artista, si tratta della prima volta su Sky Uno come giudice, anche se – negli anni – ha più volte preso parte ad Amici di Maria De Filippi come coach e membro della commissione esterna.

Dopo i mesi trascorsi in quarantena, Latina rappresenta quindi un ritorno alla musica e ai nuovi progetti, che l’artista aveva già annunciato nelle settimane appena trascorse. I contorni del nuovo album non sono ancora noti, né si sa quando uscirà, ma è certo che il nuovo tour sarà ricco di novità. Vi lasciamo con il testo e l’audio di Latina, mentre il video è in uscita alle 14 del 28 agosto.

Anche se ora mi guardi

sono solo una voce

ho passato un’altra estate a innamorarmi di te

uscirei dalla radio per sfiorarti la pelle

sono solo una canzone me lo hai detto anche tu

e io non ti capisco, è così

mi vuoi latina ma non me lo dici

suona un vecchio disco, è così

mi hai fatto odiare da tutti i tuoi amici

adesso portami via

che più mento e più mi ami

si ma portami via

o mi scorderai domani

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

sono solo una canzone

Perché a me non ci pensi

come fossi un sospiro

quella volta che mi hai detto

il motivo sei tu

e anche se ora mi guardi

resto solo una voce

soffi sopra una candela

e non mi senti più

adesso è buio pesto, è così

le stelle sono le stazioni

e ci corro dentro, è così

meno male se la porta il vento questa malinconia

che più mento e più mi ami

ma ora portami via

o mi scorderai domani

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

sono solo una canzone2020-03-10

E adesso dove sei

io sono qui dentro la radio

e ancora non so come mai

mi cerchi in un’altra se sono qui

mi maledirai

Per baciarti le labbra

non mi basta la voce

ma ho bisogno che tu ti ricordi di me

che mi canti per strada

e mi porti dove la paura non c’è

per baciarti le labbra

non ti basta chiamarmi per nome

tutta la vita o una notte per te

sono solo una canzone

sono solo una canzone

sono solo una canzone

sono solo una canzone

sono solo una canzone