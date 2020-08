La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari disegna un’opera d’arte: audio e testo del nuovo singolo

La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari è un’estate del passato dipinta come un’opera d’arte. A dichiararlo è Riccardo Zanotti, voce e firma dei PTN che tornano con un nuovo brano, quando l’estate meteorologica sta per volgere al termine.

Il ritorno in radio dei Pinguini Tattici Nucleari segue il rilascio di Ridere, avvenuto nel mese di aprile del 2020. Il brano fa parte dell’album Fuori Dall’Hype – Ringo Starr, che hanno pubblicato in versione estesa dopo il Festival di Sanremo, nel quale hanno raggiungo il terzo posto dietro Diodato in Fai Rumore e Francesco Gabbani in Viceversa.

La musica dei Pinguini avrebbe dovuto risuonare nelle date del tour che è stato rimandato al 2021, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che non ha consentito l’organizzazione degli eventi in sicurezza. I biglietti per i concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.

La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari giunge in un’estate anomala, quasi senza musica, e riscrive un racconto ricco di citazioni in chiave moderna: “Pasolini diceva che contava il tempo ad estati, non ad anni, e il nostro nuovo singolo parla dell’estate più bella di sempre, quella in cui avevi 10 anni, o 15, o 30, a seconda di chi sei, quell’estate che per qualcuno forse non è ancora arrivata, e per altri è appena finita”.

Il singolo è il primo slegato dal progetto Fuori Dall’Hype, che hanno pubblicato anche in una versione estesa che includesse anche il brano di Sanremo, al quale hanno partecipato da outsider assoluti. L’arrivo della pandemia ha bloccato ogni tipo di promozione, che è ripartita blandamente dopo la quarantena.

Nelle ore scorse, Riccardo Zanotti ha partecipato come giudice al Festival di Castrocaro, con la conduzione di Stefano De Martino. Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari ha diviso il banco con Maria Antonietta, Taketo Gohara e Bugo.

Testo La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari