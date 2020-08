Imminente scadenza per bonus baby sitter e nonni dall’INPS

Bisogna tornare assolutamente sulla questione relativa ai bonus baby sitter e nonni, in arrivo dall’INPS con importi variabili a seconda di alcuni elementi da prendere in considerazione. Come stanno le cose in questi giorni? La cosa importante da evidenziare, per tutti coloro che sono interessati all’agevolazione in questione, consiste nel fatto che la scadenza per inviare la richiesta sia ad un passo. Rispetto al nostro ultimo bollettino, dunque, bisogna concentrarsi sulle date.

Requisiti per bonus baby sitter e nonni dall’INPS

Prima di concentrarsi su questo aspetto, vanno assolutamente ricordati alcuni requisiti per il bonus baby sitter e nonni. A tal proposito, vi rimando ad uno dei nostri articoli sul tema, visto che da quel momento le cose non sono cambiate in modo significativo. La quota, nella maggior parte dei casi, resta pari a 1.200 euro (con gli operatori sanitari arriviamo a 2.000 euro). Tra i beneficiari, troviamo i genitori con figli minori di 12 anni, in relazione ai dipendenti privati, oltre agli iscritti in via esclusiva alla gestione. A completare il quadro, troviamo anche gli autonomi iscritti all’Inps e quelli che versano alle casse private.

Il bonus baby sitter e nonni dovrà dunque essere richiesto all’INPS, inoltrando la domanda all’interno della propria area utente. La richiesta verrà verificata e, nel caso, l’istituto provvederà a caricare l’importo che vi spetta sul libretto di famiglia. In caso di esito positivo, sarà fondamentale “accettare” entro 15 (non lavorativi) a partire dalla comunicazione inerente l’accoglimento della domanda. Insomma tempistiche chiare sotto questo punto di vista.

Tuttavia, l’altro tema caldo del momento si riferisce alla scadenza entro cui inoltrare la richiesta per il bonus baby sitter e nonni. Il termine, secondo quanto si apprende in queste ore, è fissato entro il 31 agosto. Insomma, siamo davvero agli sgoccioli. Avete già provveduto? Segnalateci eventuali anomalie durante il vostro iter.