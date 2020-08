Il trailer di Romulus svela la data di uscita dell’epico affresco sulla nascita di Roma (video)

Un epico affresco sulla nascita di Roma, questo è quello che possiamo vedere nel trailer di Romulus, il video rilasciato poco fa che da il via al contro alla rovescia che porterà alla messa in onda della serie ispirata al Primo Re di Matteo Rovere. Un mondo primitivo governato dalla natura e dagli dèi, lo stesso da cui ha preso vita uno degli imperi più longevi e potenti di sempre, questo farà da sfondo ad una storia di violenza, fratellanza, passione e coraggio al centro della serie diretta e prodotta da Matteo Rovere e che prederà il via il prossimo novembre su Sky e Now Tv.

Matteo Rovere firma per la prima volta un progetto per la TV e si alterna alla regia con Enrico Maria Artale e Michele Alhaique per un totale di dieci episodi prodotti da Sky e Cattleya girati in Groenlandia e ambientati nell’ottavo secolo avanti Cristo.

A tenere insieme la storia ci penserà un cast straordinario guidato da i tre protagonisti ovvero Andrea Arcangeli nei panni di Yemos, Marianna Fontana in quelli di Ilia, e Francesco Di Napoli in quelli di Wiros, tre ragazzi cresciuti nella violenza e potenza di un mondo arcaico e pericoloso dove è la natura a scegliere il loro destino. Cosa succederà loro e fino a dove si spingeranno per tenere le redini della loro vita?

Completano il cast di Romulus, Giovanni Buselli (già protagonista in Gomorra – La serie e L’amica geniale), Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi e Gabriel Montesi (già visti proprio ne Il primo re), Ivana Lotito (protagonista in Gomorra – La serie) e Vanessa Scalera (l’amata Imma Tataranni per Rai1).

Ecco il trailer della serie:

In un primo momento si era parlato di una messa in onda per il mese di settembre ma, a quanto pare, ci vorrà novembre per vedere Romulus, la serie Sky Original le cui sceneggiature sono firmate da Filippo Gravino, Guido Iuculano e lo stesso Matteo Rovere.

Il progetto è intenso e la lavorazione è stata lunga e molto complessa tant’è che lo stesso Nils Hartmann, responsabile dei prodotti originali Sky, si è detto soddisfatto della qualità del prodotto e dell’arrivo di Matteo Rovere nella “squadra”: “Dopo Sollima, Sorrentino e Ammanniti, ci confermiamo con Rovere la casa dei talenti. Romulus è un tipo di racconto visivo mai fatto in Italia e pensato anche per la sua apertura internazionale. Da qualche settimana poi abbiamo fondato Sky Studios, supportati da Comcast, con l’idea di raddoppiare nei prossimi 5 anni gli investimenti sulle nostre produzioni locali e internazionali“.