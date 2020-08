Il toccante tributo di Amber Riley a Naya Rivera: “Nessuno sa come mi sento davvero” (video)

Nelle settimane trascorse dalla morte di Naya Rivera, Amber Riley ha rivolto più di ogni altro pensieri nostalgici e dolenti all’amica e collega. Il tributo più recente ed emozionante è però quello che solo poche ore fa l’artista ha messo in scena al Jimmy Kimmel Live!: una canzone che è allo stesso tempo una dedica all’amica e il via a una nuova avventura musicale.

A introdurre l’esibizione di Amber Riley è stato il guest host della trasmissione, Lil Rel Howery, il quale ha ringraziato Jimmy Kimmel e il resto della produzione per aver offerto l’opportunità di rendere omaggio a Naya Rivera. Di recente [io e Amber] abbiamo perso un’amica fantastica in un tragico incidente e mancherà per sempre a entrambi. Ringrazio profondamente lo show per averci dato quest’opportunità. [Amber Riley] è con noi per esibirsi in un tributo alla nostra cara Naya Rivera, sono state le sue parole.

Riley – questo il suo nome d’arte – si è esibita in uno studio vuoto e alle parole del suo brano, intitolato A Moment, hanno fatto da contrappunto una serie di immagini in bianco e nero. Il volto sempre sorridente di Naya Rivera – che fosse una bambina o una giovane donna, che fosse sola, insieme al figlio Josey o in compagnia della stessa Riley – ha reso così ancora più struggente un testo carico di emozione. Tutti pensano che io stia bene, ma nessuno sa come mi sento davvero […] Ho affrontato ogni tipo di dolore, Dio sa quanto sono stanca, ha cantato, rivolgendo uno sguardo al grande schermo dietro di sé al termine dell’esibizione.

I didn’t make it 15 seconds before I was a puddle. I love you Naya. RIP Angel 💜💕 — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) August 28, 2020

Naya’s amazing mom gave me those photos. Thank you Mama Yoli 😘 continue to uplift and pray for them 💜💕 thank you @LilRel4 for letting me a part of your vision for our friend. Love you — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) August 28, 2020

Il tributo, anticipato sui social dalla stessa Riley, segna dunque il lancio del singolo di apertura di un nuovo EP in uscita il 2 ottobre. La cantante ne è produttrice esecutiva in quanto artista indipendente. Sono io il mio capo, ha spiegato sui social, sono io a prendere le decisioni […]. AVREI VOLUTO avere alle spalle il potere di una grande casa discografica per fare le cose più velocemente, ma non ce l’ho. […] Ma almeno così ho il pieno controllo sulle mie cose, non sono una schiava, sono padrona di me stessa. […] Questa volta nessuno può dirmi di no. Quindi… aspettatemi, e preparatevi. Questa musica FA SUL SERIO. […]

A sostenerla sui social sono arrivati i tweet di Kevin McHale – La nostra regina canta per l’altra nostra regina – e Chord Overstreet, mentre una fan ha riportato all’attenzione della cantante un messaggio d’incoraggiamento twittato da Cory Monteith nel 2009.

Our queen is singing for our other queen. Thankful for @MsAmberPRiley always. She’s the strongest. Can’t wait to watch. ♥️ pic.twitter.com/fUzDiSQ0Ts — Kevin McHale (@druidDUDE) August 26, 2020

I love you too a Chordy! Thank you for being you! https://t.co/1PS2qcbCJN — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) August 28, 2020

I will, my friend. I will. https://t.co/rnmgGbyPLE — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) August 28, 2020

La toccante esibizione di Amber Riley segue di alcune settimane i tributi di altri amici e colleghi di Naya Rivera, dallo struggente saggio di Chris Colfer alla coreografia di Heather Morris. Quest’ultima ha rivolto inoltre un sentito messaggio di ringraziamento alle fan delle Brittana in Glee, riflettendo sull’importanza del loro sostegno e sull’enorme significato simbolico del personaggio di Santana Lopez per la comunità LGBTQ.

I fan, infine, continuano a riversare sui social l’amore per Naya Rivera e il suo talento dopo aver organizzato un emozionante memorial nei pressi del lago Piru, che proprio dopo la morte dell’attrice è stato chiuso alla balneazione.

Questo il video integrale dell’esibizione-tributo di Amber Riley: