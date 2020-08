Fall Guys stagione 2 in arrivo, primo sguardo ai nuovi mini giochi in cantiere

A distanza di poche settimane dal suo trionfale esordio sulla scena videoludica, Fall Guys stagione 2 si appresta a fare la sua comparsa all’interno del gioco. Milioni gli utenti che, durante il mese di agosto, non hanno mancato di presenziare nel colorato mondo di gioco allestito dai ragazzi di Mediatonic. E la controprova dell’innegabile appeal del titolo arriva anche da Twitch, con gli streaming dedicati che hanno raggiunto numeri importanti. E preludono a grandi cose in vista dei prossimi mesi.

Fall Guys stagione 2, le anticipazioni sui contenuti in arrivo

A tal proposito, gli addetti ai lavori non se ne sono stati di certo con le mani in mano, crogiolandosi nella gloria momentanea. Si sono invece rimboccati le maniche, con l’intenzione di soddisfare l’appetito videoludico della propria community, affamata di novità. E, ovviamente, queste si concretizzeranno in Fall Guys stagione 2 sotto diversi punti di vista.

Il primo aspetto è quello cosmetico, con nuovi elementi che permetteranno un’ulteriore personalizzazione del proprio avatar in game. Il secondo – e di certo più intrigante – è legato all’arrivo di nuovi minigiochi in cui confrontarsi con i sessanta aspiranti alla vittoria finale.

Diciamoci la verità, quelli attualmente presenti nelle playlist sono stati ampiamente consumati dalla community. Con ogni utente che ha sviluppato le proprie personali strategie per riuscire a raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile. Serve quindi nuovo pepe, che in Fall Guys stagione 2 si manifesterà sotto forma di livelli inediti.

New Fall Guys Season 2 maps are here! #gamescom2020 🏰 pic.twitter.com/zHehLRJ6KL — IGN (@IGN) August 27, 2020

E un primo sguardo a questi ultimi è stato possibile farlo, sebbene solo in formato fotografico. Come evidenziato nella foto del post Twitter riportato nell’articolo, tre dovrebbero essere le canoniche sfide solitarie tutti-contro-tutti, mentre uno, dalla struttura circolare, parrebbe destinato a essere l’arena per una sfida di squadra.

La nuova season di Fall Guys non ha ancora una data di riferimento, ma non è da escludere che già le prime settimane del mese di settembre possano vedere l’esordio dei nuovi contenuti anticipati nelle ultime ore.

Fonte