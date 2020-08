Dimentichiamo Fortnite Season 4 su iPhone e iPad: nuova email ufficiale

La notizia era nell’aria da un paio di settimane circa, ma a questo punto possiamo dire addio a Fortnite Season 4 nel caso in cui si disponga di un iPhone o di un iPad. Se coi Samsung Galaxy pare esserci una scappatoia, almeno stando alle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, la disputa tra Apple ed Epic Games sembra lasciare poco spazio di manovra agli utenti, almeno per quanto riguarda la stagione lanciata giovedì. Vediamo dunque come stanno le cose oggi 28 agosto.

Comunicazione Epic Game su Fortnite Season 4 per utenti iPhone ed iPad

Nello specifico, sta trapelando in rete una comunicazione inviata tramite email da Epic Games agli utenti Apple, proprio a proposito di Fortnite Season 4. Ne ha parlato in queste ore una fonte come Mac Rumors, secondo cui non sembrano esserci i presupposti per un accordo tra le parti. Con tutto quello che ne consegue per gli utenti iPhone ed iPad che da tempo aspettavano l’aggiornamento del gioco. Non una chiusura definitiva, se vogliamo, ma poco ci manca.

In pratica, Epic Games ha annunciato che non sarà possibile riprodurre i contenuti della stagione 4 a bordo dei dispositivi iOS, in quanto Apple sta bloccando gli aggiornamenti di Fortnite e le nuove installazioni su “App Store”. Stavolta, il team è sceso in dettagli, facendo presente a tutti che la colpa di questa situazione sia da imputare proprio al colosso americano. Tutto ruota attorno al fatto che Apple intenda raccogliere il 30% dei pagamenti dei consumatori effettuati in app come Fortnite Season 4, aumentando i prezzi da pagare per il cliente finale.

Epic Games informa gli stessi clienti che possono ancora riprodurre i contenuti della stagione 3 esistenti, pur risultando bloccato l’aggiornamento inerente Fortnite Season 4. Al posto dei dispositivi iOS, Epic Games consiglia ai clienti di giocare a Fortnite su Android, PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, indirizzandoli a chiedere ad Apple il rimborso degli acquisti in-app.